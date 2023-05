Emissions de gaz à effet de serre: le gouvernement flamand prend des mesures supplémentaires

Le gouvernement flamand s’est mis d’accord pour renouveler le Plan pour l’énergie et le climat afin d’atteindre une réduction de 40% des gaz à effet de serre, annonce le ministre-président flamand, Jan Jambon (N-VA).

Pour atteindre une réduction de 40 % d’émissions de gaz à effet de serre en 2030 (par rapport à 2005), l’exécutif du nord du pays a pris un certain nombre de mesures supplémentaires. Ainsi, la prime pour les chaudières à condensation au gaz naturel sera supprimée cette année encore; les primes pour les pompes à chaleur seront plus élevées; la redevance kilométrique pour les poids lourds sera étendue et un mécanisme de soutien sera mis en place pour accélérer l’électrification du parc automobile. En ce qui concerne les énergies renouvelables, l’objectif sera revu à la hausse.

Comme annoncé, la Flandre s’en tient à un objectif de réduction de -40 % d’ici 2030, qui ne correspond pas aux -47 % demandés par l’Europe à la Belgique.

Une série de mesures avaient déjà été ajoutées au plan initial de réduction des émissions de gaz à effet de serre en novembre 2021.

Parmi les mesures nouvelles, la suppression de la prime pour les nouvelles chaudières à condensation au gaz naturel permettra de consacrer les 30 millions d’euros économisés à la politique de rénovation. Les primes majorées pour les pompes à chaleur seront prolongées.

Dans le domaine des transports, la taxe kilométrique pour les camions sera prolongée. Dans le même temps, les camions de plus de 3,5 tonnes ne produisant pas d’émissions seront exemptés de cette taxe. Il n’y aura pas de redevance kilométrique pour les voitures particulières. Toutefois, un mécanisme de soutien sera mis en place pour certaines voitures neuves ou d’occasion ne produisant pas d’émissions et pour les opérateurs de mobilité partagée.

Des mesures supplémentaires sont également prévues dans le domaine de l’agriculture. Les émissions dans ce secteur ont augmenté au lieu de diminuer. Il a notamment été convenu que la convention sur les émissions entériques des bovins serait adaptée.

En ce qui concerne les énergies renouvelables, le gouvernement durcit son ambition de 12% par rapport à 2019. Il n’y aura pas de nouveaux mécanismes de soutien. L’énergie éolienne et solaire supplémentaire sera obtenue principalement en modifiant les procédures et en imposant certaines obligations.

Depuis les bancs de l’opposition, Groen et Vooruit ont jugé les mesures annoncées insuffisantes pour répondre aux objectifs climatiques.