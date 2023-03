Azote: Jan Jambon souhaite un accord d’ici vendredi sous peine de « dégâts incalculables »

Le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) souhaite faire une nouvelle tentative vendredi pour trouver un accord avec le CD&V sur le dossier de l’azote. « Si nous n’y parvenons pas, les dégâts seront incalculables », a-t-il déclaré au Parlement flamand.

Selon Jan Jambon, il n’est pas possible de s’écarter encore plus de la note qui a reçu dimanche le soutien de la N-VA et de l’Open VLD (mais pas du CD&V). Cela entraînerait une nouvelle enquête publique et « tous les retards possibles qui en résulteraient ». Le CD&V, partenaire du gouvernement, a très peu applaudi après sa déclaration.

Le Parlement flamand tiendra mercredi un débat supplémentaire en séance plénière sur la crise profonde que traverse le gouvernement flamand. Le gouvernement Jambon n’est pas parvenu à un accord sur l’azote dimanche. Pour le partenaire de coalition CD&V, l’ultime proposition de Jambon n’allait pas assez loin et les chrétiens-démocrates ont quitté la table des négociations, avant que la N-VA et l’Open VLD approuvent une nouvelle note sur l’azote, sans les chrétiens-démocrates.

Le ministre-président a défendu sa note au Parlement flamand. Celle-ci est le résultat de plusieurs mois de consultation et, selon le chef du gouvernement flamand, c’est le seul moyen d’éviter un scénario à la néerlandaise avec un gel des permis et un « bourbier juridique ». « L’arrangement proposé est juridiquement solide et étayé », a déclaré Jan Jambon. Modifier encore davantage le texte – et donc tenir compte des souhaits du CD&V – signifierait un nouveau rapport d’impact environnemental et une enquête publique, ce qui retarderait considérablement le dossier.

Jan Jambon a défendu la manière dont la note a été approuvée dimanche « à une large majorité » et donc sans le CD&V. « Mais je m’engage à ce que les prochaines étapes de la procédure soient approuvées par tous les partenaires du gouvernement », a-t-il ajouté. C’est pourquoi il souhaite tenter une nouvelle fois de parvenir à un accord lors du prochain conseil des ministres, vendredi. « Si nous n’y parvenons pas, les dégâts seront incalculables, à plusieurs niveaux (…) Je ne veux pas de cela. Je continuerai à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour faire avancer ce dossier », a ajouté le chef du gouvernement flamand.

Selon Jan Jambon, son gouvernement a traversé plusieurs crises ces dernières années. Il espère pouvoir y arriver à nouveau aujourd’hui. Le ministre-président a conclu en lançant un appel à ses partenaires gouvernementaux : « Serrons les rangs dans l’intérêt de la Flandre ».