Déclaration de septembre: la Flandre mise sur la protection de sa prospérité

La préservation de la prospérité en Flandre est l’élément central de l’accord budgétaire récemment conclu par le gouvernement flamand. C’est le message transmis par le ministre-président Jan Jambon lors de sa déclaration de septembre, prononcée devant le parlement flamand.

Parmi les mesures annoncées, trois retiennent plus particulièrement l’attention: 270 millions d’euros qui seront investis dans l’accueil de l’enfance, un job bonus augmenté et élargi et le maintien de l’objectif d’un budget à l’équilibre en 2027.

Les 270 millions permettront notamment de créer 5.000 places d’accueil et d’engager des collaborateurs logistiques pour soulager les accompagnantes d’enfant.

Pour réduire l’écart entre les travailleurs et les demandeurs d’emploi, le bonus à l’emploi sera augmenté et élargi. Le montant passe d’un maximum de 600 à 700 euros pour les salaires les plus bas.

La modification du seuil de revenu élargit également le groupe cible à 1 million de travailleurs, selon M. Jambon.

L’enseignement recevra structurellement 100 millions d’euros supplémentaires. Le ministre de l’éducation Ben Weyts (N-VA) utilisera ces fonds pour l’enseignement supérieur et la lutte contre la pénurie d’enseignants, entre autres.

Afin d’attirer encore plus d’enseignants, l’ancienneté dont les nouveaux arrivants dans le secteur pourront bénéficier passera de 10 à 15 ans.

La ministre de la Mobilité, Lydia Peeters (Open VLD), recevra 30 millions d’euros supplémentaires pour résoudre les problèmes de transport des élèves dans l’enseignement spécialisé.

Une prime temporaire et dégressive sera également accordée pour l’achat de voitures neuves et d’occasion à zéro émission. Une prime de 5 000 euros pour les voitures neuves et de 3 000 euros pour les voitures d’occasion entrera ainsi en vigueur en 2024. La prime s’appliquera pendant trois ans et diminuera chaque année de 1 000 euros pour les voitures neuves et de 500 euros pour les voitures d’occasion.

En outre, les primes à la rénovation seront prolongées d’un an. On annonce 3.000 lots pour les étudiants qui ont des difficultés financières.

Pour financer tous ces projets, le gouvernement Jambon prévoit également une série d’économies, par exemple en diminuant la ristourne pour les groupes cibles accordée aux entreprises qui embauchent ou ont des travailleurs plus âgés. « Il s’agit d’une mesure qui n’a que peu d’effet aujourd’hui, étant donné les tensions sur le marché du travail », a commenté le ministre-président.

M. Jambon n’a guère mentionné beaucoup d’autres mesures d’économies, mais on sait déjà depuis un certain temps que la ministre de l’Energie, Zuhal Demir (N-VA), supprimera les subventions pour les panneaux solaires pour les entreprises et les citoyens à partir de 2024, soit un an plus tôt que prévu.