Violences liées au trafic de drogue: une «approche globale» du problème est nécessaire, affirme Bernard Quintin

Bernard Quintin a présenté, en commission de l’Intérieur, plusieurs mesures pour lutter contre le trafic de drogue sur le territoire. Pour rappel, une fusillade a fait un mort, la semaine passée, à Anderlecht.

Le ministre de l’Intérieur, Bernard Quintin a insisté mercredi, en commission de l’Intérieur à la chambre, sur l’importance d’une « approche globale » dans les réponses face à la criminalité, assurant que la répression seule ne suffirait pas et devait s’accompagner de prévention. Le ministre a également listé plusieurs mesures qu’il entendait mettre en place pour améliorer la situation, sans calendrier précis.

La région bruxelloise et plus particulièrement la commune d’Anderlecht ont récemment fait face à des actes de violence, dont des tirs à proximité de la station de métro Clemenceau, qui ont fait un blessé et un mort. M. Quintin a confirmé, mercredi, devant la commission, que ces faits étaient liés à la mafia algéro-marseillaise.

Interrogé sur la façon dont il comptait réagir à ces faits, Bernard Quintin expliqué que les effectifs de la zone de police de Bruxelles-Midi avaient été renforcés par une vingtaine de policiers de la réserve fédérale. La police du rail a aussi reçu trente inspecteurs supplémentaires pour sécuriser les stations de métro. Ceux-ci resteront en place « aussi longtemps que nécessaire ». Des policiers belges sont également formés par des collègues italiens, qui ont plus l’habitude d’être confrontés à des mafias.

Le ministre a également démenti avoir l’intention de mettre des militaires dans les rues. Il a en revanche confirmé avoir discuté avec son collègue de la Défense, Théo Francken, sur la possibilité de mobiliser des militaires pour de la surveillance statique devant certains sites sensibles (centrales nucléaires, entreprises Seveso, certaines ambassades…) par des militaires, et ainsi libérer les agents de la Direction de la sécurisation (DAB), actuellement en charge de ce type de missions. L’objectif étant de libérer les policiers qui effectuent actuellement les tâches du DAB afin qu’ils puissent renforcer les patrouilles en rue. Les textes à ce sujet doivent encore être préparés.

Un «Plan Canal» drogue

Concernant le Fonds spécial drogue, dont l’objectif serait que l’argent des confiscations infligées aux trafiquants soit réutilisé dans la lutte contre les trafics, Bernard Quintin a expliqué qu’un mandat avait été confié à la Commissaire nationale aux drogues, Ine Van Wymersch, et que celle-ci présenterait les textes nécessaires le plus rapidement possible.

Enfin, le ministre a évoqué sa volonté de mettre sur pied un nouveau « Plan Canal » focalisé sur la drogue et calqué sur celui de 2016 contre le radicalisme. L’élaboration de ce plan débutera dans les prochaines semaines et M. Quintin, a suggéré de lui trouver un nouveau nom.