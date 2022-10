Un nouveau plan de circulation entre en vigueur ce lundi à Schaerbeek et Ixelles: voici ce qui change

Après Bruxelles-ville, le quartier Cage aux ours à Schaerbeek et de la place Flagey à Ixelles vont également connaître des changements.

Après Anderlecht et Bruxelles-Ville, deux autres communes de la Région bruxelloise adaptent leur plan de circulation. C’est en effet au tour d’Ixelles et de Schaerbeek de mettre en vigueur leur plan de circulation Good Move. Les changements commencent dès ce lundi.

A Ixelles

Le nouveau plan de circulation ixellois concerne le quartier Flagey-Etangs. Dès ce 24 octobre, la rue Maes passera en sens unique entre le rond-point de la rue Jean Van Volsem et la rue Maria Malibran. Mise à sens unique également rue de l’Ermitage à partir du croisement avec la rue de Hennin, où un filtre à véhicules sera installé. Même logique pour un tronçon de la rue Gray, entre la rue des Deux Ponts et l’avenue de la Couronne.

Une zone de rencontre sera aménagée le long de l’étang situé le plus au sud, avenue du Général de Gaulle : deux filtres seront mis aux extrémités afin de constituer un double cul-de-sac. L’unique accès se fera dès lors via la rue du Buisson.

Dès ce 24 octobre, les premiers changements interviennent dans le quartier Flagey. ©Commune d’Ixelles

De nouveaux changements sont prévus en mai pour les vacances de printemps, et impliquera de grands changements pour la place Flagey.

Deux filtres aménagés devant les étangs en feront une zone piétonne et il ne sera dès lors plus possible de faire tout le tour de la place en voiture. Les tronçons de la rue Lesbroussart et de la chaussée Vleurgat menant à la place Flagey seront dès lors mis à sens unique.

Autre étape décisive du printemps : la mise à sens unique de la voirie entre les étangs. Mesure phare du plan, prise afin de réduire le trafic de transit entre l’avenue de la Couronne et l’avenue Louise. Notons que l’avenue des Éperons d’Or devrait logiquement être mise à sens unique dans la foulée.

A Schaerbeek

Le nouveau plan de circulation du quartier Cage aux Ours est en place depuis ce lundi également. Concrètement le plan schaerbeekois prévoit la création d’un filtre empêchant les voitures de traverser la place Stephenson et limitant le trafic de transit. La rue du même nom est mise à sens unique pour les voitures de la rue Navez et de la rue du Pavillon vers la place Stephenson. Un autre filtre fera son apparition à la place Pavillon pour empêcher les voitures de traverser la place et limiter le trafic de transit.

Commune de Schaerbeek

Les transports en commun, les taxis, les véhicules de secours et d’entretien, les piétons et les cyclistes sont autorisés à passer. Le respect du filtre sera contrôlé par des caméras qui pourront identifier les véhicules en infraction. On citera encore la création d’un filtre empêchant le trafic de transit mais autorisant la circulation locale, rue Vanderlinden. Les automobilistes qui souhaitent accéder au quartier Nord ou au centre-ville depuis le boulevard Lambermont sont invités à longer le canal. L’introduction du nouveau plan de circulation sera accompagnée sur place par les services de police et les gardiens de la paix dès le 24 octobre.