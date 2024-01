Sans Guy Vanhengel et Khadija Zamouri, l’Open Vld présentera de nouveaux visages aux électeurs bruxellois

L’Open Vld change de visage dans la capitale. La section bruxelloise du parti flamand a rendu public ses premiers noms pour les prochaines élections, avec des surprises.

La section bruxelloise de l’Open Vld a dévoilé les premiers noms de sa liste aux élections régionales du 9 juin prochain pour la Région et pour le parlement flamand.

Pour le parlement régional bruxellois, Sven Gatz sera suivi d’Imane Belguenani en deuxième position et de Martine Raets en troisième. La liste sera poussée par Carla Dejonghe.

Pour le parlement flamand, la liste Open Vld sera menée par Chloë Van Hoegaerden, l’ancienne présidente de Jong VLD Bruxelles, le mouvement des jeunes au sein du parti libéral. Sumio Yoshimi et Tatjana Eekman suivent aux deuxième et troisième places de la liste, devant Thomas Seifert et Carolina Sanchez.

« Nos candidats viennent de partout. Certains sont nés dans la capitale, d’autres en sont tombés amoureux pendant leurs études ou après y avoir décroché un emploi », a expliqué M. Gatz. « Ils parlent également français, espagnol, russe, allemand, ourdou, etc. Cette liste reflète la Bruxelles multilingue et diversifiée d’aujourd’hui. Nous avons résolument opté pour le renouveau », a-t-il souligné dans un communiqué.

Étonnamment, les députés bruxellois sortants Guy Vanhengel et Khadija Zamouri ne seront plus candidats. Le groupe Open VLD au parlement bruxellois aura donc un visage bien différent après le scrutin du 9 juin.