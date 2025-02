Saint-Josse: un nouveau scrutin sous surveillance rapprochée de l’administration régionale

Les habitants de la commune bruxelloise de Saint-Josse retournent aux urnes ce dimanche, suite à l’annulation du précédent scrutin communal.



Pour veiller au bon déroulement des opérations, Bruxelles Pouvoirs Locaux sera en contact plus étroit avec les douze bureaux de vote. A cet effet, un groupe WhatsApp a ainsi été créé rassemblant tous les présidents des bureaux, chose qui n’était pas faisable avec 737 bureaux de vote à Bruxelles, en octobre. Ce dispositif permettra de réagir rapidement en cas d’incident.

Présente dès 6h30, l »équipe électorale de l’administration régionale sera active jusqu’à ce que tous les votes soient traités. Bruxelles Pouvoirs Locaux dispose également d’un helpdesk pour les problèmes techniques et juridiques afin de gérer immédiatement toute situation. L’équipe régionale pourra, si nécessaire, se rendre directement sur place pour apporter une aide supplémentaire. Les mesures pour gérer d’éventuels problèmes techniques sont les mêmes qu’en octobre.

Les procurations contrôlées plus strictement

Des présidents et assesseurs des douze bureaux de vote ont été convoqués préalablement. La formation des présidents a été dispensée, non plus par la commune, mais par l’administration régionale avec une insistance particulière sur les procurations. Bruxelles Pouvoirs Locaux précise avoir clarifié aux présidents les points de vigilance et les procurations qui n’auraient pas dû être acceptées en octobre. Les procurations seront contrôlées plus strictement par les présidents des bureaux.

L’enjeu politique de ces nouvelles élections porte sur la conservation, ou non, de la majorité absolue de la Liste du Bourgmestre Emir Kir, en froid polaire avec le PS; ou à tout le moins sur le maintien d’un poids en sièges qui s’en approcherait. Les bureaux de vote fermeront à 16 heures. Les résultats sont attendus dans la soirée.