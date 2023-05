Le tri des déchets alimentaires obligatoire pour tous les Bruxellois dès le 15 mai. Cette obligation est également accompagnée d’un nouveau calendrier de sorties des sacs-poubelles. Voici ce qui change.

Les ménages bruxellois doivent, dès ce 15 mai, trier leurs déchets alimentaires qui représentent pour l’instant 40 % des sacs blancs.

Les Bruxellois ont plusieurs choix pour trier leurs déchets alimentaires. Ils peuvent les rassembler dans un sac orange, qu’ils doivent déposer le long de la façade, éventuellement dans un bac, pour les collectes en porte-à-porte ou dans un grand conteneur orange pour la collecte des déchets des immeubles à appartements. Bruxelles-Propreté prévoient des conteneurs de 240 litres par immeuble à cet effet.

Des composts de quartier sont également mis à disposition. On en compte actuellement 210 sur le territoire bruxellois et le réseau devrait encore se densifier, selon l’organisme para-régional. Les personnes disposant d’un jardin peuvent également opter pour un compost personnel.

Le sac orange est destiné à récolter les déchets alimentaires, tels que, entre autres, les restes de repas, les épluchures de fruits et de légumes, les aliment périmés (sans leur emballage), mais aussi les papiers essuie-tout. Les os et arêtes, les coquilles d’œufs ainsi que les noyaux n’en font pas partie.

Pas d’amendes… pour l’instant

En outre, la collecte des sacs blancs sera réduite à une seule par semaine dans certaines zones de la capitale. Les zones majoritairement dépourvues de jardin, comme le Pentagone, maintiennent deux collectes par semaine. Tous les autres sacs sont récupérés une fois par semaine, chaque fois par un camion spécifique. Pour la collecte des sacs orange, les équipes seront à présent renforcées, mais la collecte reste hebdomadaire, indique Bruxelles-propreté.

Par ailleurs, les éboueurs se contenteront, dans un premier temps, d’un contrôle visuel pour s’assurer que les gens trient correctement leurs déchets alimentaires, sans infliger d’amendes. « On appelle au bon sens des citoyens. Le but n’est pas de punir, mais d’inciter au tri« , assure le porte-parole de l’organisme. « Ces changements cumulés auront des impacts positifs pour l’environnement et le cadre de vie des Bruxellois: plus de recyclage, un air plus sain, une mobilité plus fluide et des rues plus propres », conclut le communiqué.

Retrouvez votre calendrier de collecte, rue par rue, sur le site de Bruxelles-Propreté