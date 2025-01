Ordonnance de police à Cureghem: la mesure a porté ses fruits, selon le bourgmestre d’Anderlecht

L’ordonnance de police d’Anderlecht interdisant la présence de mineurs de moins de 16 ans non accompagnés de parent ou tuteur dans le quartier de Cureghem, la nuit de la Saint-Sylvestre, a atteint son objectif, sans donner lieu à la moindre arrestation, a indiqué jeudi la bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cums (PS).

En vertu de cette ordonnance, à l’occasion de la nuit de la Saint-Sylvestre, les jeunes de moins de 16 ans ne pouvaient sortir qu’accompagnés d’un parent ou d’un tuteur à partir de 19h, dans le quartier de Cureghem.

Selon le bourgmestre, la mesure basée sur le constat d’un nombre élevé d’interpellations de mineurs d’âge au cours des nuits du Nouvel An en 2023 et 2024, sera soumise au vote a posteriori du conseil communal. Pour l’avenir, en cas de recours à une mesure de ce type, il sera tenu compte de l’observation du Conseil d’Etat selon lequel, il revient à l’assemblée communale, et non au bourgmestre seul, de la prendre par voie d’arrêté en raison du caractère prévisible de l’événement, à savoir le réveillon de Nouvel An, a-t-il ajouté.

Sur le terrain, cette mesure de « protection », notamment contre l’usage de feux d’artifice et les blessures que ceux-ci peuvent infliger lorsqu’ils sont mal manipulés a permis aux gardiens de la paix d’inciter les mineurs d’âge de moins de 16 ans non accompagnés d’adultes de rentrer chez eux, sans qu’il n’ait fallu procéder à la moindre arrestation parmi ceux-ci.

Le Conseil d’Etat avait rejeté, la veille, un recours en suspension du dispositif.