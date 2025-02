Nouvelle fusillade à Anderlecht: « Nous devons maintenant prendre des mesures strictes »

Une nouvelle fusillade à proximité de la station de métro Clemenceau, à Anderlecht, a fait un mort. Les faits sont survenus malgré la présence renforcée des forces de police.

Une personne est décédée samedi vers 21h30 à la suite de nouveaux coups de feu survenus près de la station de métro Clemenceau, à Anderlecht. Le parquet de Bruxelles a confirmé l’information. Les auteurs sont actuellement activement recherchés.

La victime est décédée sur place. Le parquet de Bruxelles descend actuellement sur les lieux, et l’enquête a été confiée à la police fédérale, précise-t-il. On ignore pour l’heure si ces coups de feu sont liés au trafic de stupéfiants comme les récentes fusillades à Bruxelles, qui ont fait au moins un mort et trois blessés début février.

Mais, pour le bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps, qui vient de quitter les lieux, cela ne fait pas l’ombre d’un doute. Les faits sont survenus « malgré la présence renforcée de nos forces de police de faction à 70m de là. C’est le signe que ces salauds ne reculent devant rien. On doit continuer à occuper le terrain mais c’est largement insuffisant. Il faut intensifier les enquêtes judiciaires pour démanteler les réseaux et ceux qui tirent les ficelles », estime-t-il dans une première réaction auprès de Belga.

Plusieurs auteurs activement recherchés

« Cette enième fusillade est inacceptable. La semaine dernière, des mesures ont été prises par le gouvernement fédéral et la police locale. Nous devons maintenant prendre de nouvelles mesures strictes », a renchéri le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin (MR), qui est lui aussi descendu sur place. « À cette fin, une réunion urgente sera bientôt convoquée avec tous les services concernés. »

Il y a plusieurs auteurs de cette fusillade et ils sont actuellement activement recherchés, précise le parquet, qui ne fera « pas d’autres commentaires », dans l’intérêt de l’enquête en cours. Les faits ne sont pas survenus sur le quai de la station Clémenceau, indique-t-on à la Stib. Ils ont eu lieu dans l’entrée de la station, à proximité des portillons d’accès, selon des images circulant sur les réseaux sociaux, où l’on peut voir des policiers et les premiers secours à proximité de la victime gisant au sol. La circulation des métros a été interrompue sur les lignes 2 et 6, entre les stations Porte de Hal et Gare de l’Ouest, en raison de l’opération de police en cours. Les lignes 1 et 5 sont, elles aussi, interrompues entre Gare de l’Ouest et Veeweyde, précise encore la Stib. La ligne de tram 81 est également perturbée, tout comme les bus 46, 49 et 89.