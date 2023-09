Nouveau métro à Bruxelles: le chantier reprend, et sera terminé… en 2030

Le chantier du métro de Bruxelles est à l’arrêt depuis un an et demi.

Quand Bruxelles tiendra-t-elle sa nouvelle ligne de métro ? La Stib et Toots, le consortium en charge des travaux de construction de la ligne de métro 3, sont parvenus à un accord pour la reprise du chantier, à l’arrêt depuis un an et demi près de la Gare du Midi, lit-on mercredi dans Le Soir. Si tout va bien, l’entrée en service sur le tronçon entre Albert et Gare du Nord aura lieu en 2030, au lieu de 2025.

La Stib et ce consortium étaient en conflit judiciaire depuis des mois au sujet d’éventuelles pénalités et du coût des travaux autour du Palais du Midi. L’accord prévoit que Toots se charge du chantier à hauteur de ce bâtiment.

Cette annonce intervient alors que le parlement régional doit approuver vendredi une ordonnance qui permet d’accélérer la procédure de délivrance du permis d’urbanisme de déconstruction du Palais du Midi.

Métro 3 à Bruxelles: la facture des travaux explose

La société de transports en commun bruxelloise n’a pas livré d’informations concernant les modalités financières. Mais on sait qu’au total, le surcoût de cette séquence revient environ à 400 millions d’euros, d’après nos confrères.

La Stib visait initialement une mise en service du tronçon sud de la ligne 3 du métro à Bruxelles en 2025. Elle parle aujourd’hui de 2030. En 2022, la facture pour ce tracé devait s’élever à 756 millions d’euros. Elle grimpe désormais à 1,283 milliard. Mais cette estimation ne tient pas compte non plus des montants sur lesquels les deux acteurs-clés de ce litige en voie de résolution définitive ont accordé leurs violons.

Même si l’issue finale est fortement prévisible, le tribunal de l’entreprise doit encore se prononcer définitivement sur l’issue de la procédure qui avait été initiée devant la Justice par le consortium Toots (Besix, Jan De Nul et Franki Construct) dans ce dossier.

Sur le terrain, les travaux n’ont jamais été interrompus, hormis sur les 120 mètres de la portion de tunnel à réaliser sous le Palais du Midi. Selon la direction de la STIB, les travaux d’excavation sont en cours à hauteur de la future station Thielemans dont les parois et la toiture ont été construites. Sous le boulevard Jamar, le premier niveau de sous-sol a déjà été excavé. Dans le cadre de chantier bien plus vaste que la portion sous le Palais du midi, des travaux de forage sont par ailleurs en cours à hauteur de l’actuelle station Lemonnier qui restera partiellement accessible aux tramways.