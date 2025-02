L’Open Vld clarifie ses intentions concernant la formation bruxelloise et recadre le PS: « Il y a un mot pour cela: le mépris »

L’Open Vld ne prendra part à un gouvernement bruxellois qu’avec la N-VA, a indiqué jeudi Frédéric De Gucht.

L’Open Vld ne participera pas à un gouvernement bruxellois dont serait éjectée la N-VA, a indiqué jeudi le chef de file des libéraux néerlandophones bruxellois Frédéric De Gucht dans un entretien au Standaard.

La piste consistant à faire monter le CD&V à bord, pour remplacer la N-VA dans la majorité néerlandophone, semble donc impossible. « Le côté francophone n’a rien à dire en ce qui concerne la majorité néerlandophone« , clarifie Frédéric De Gucht jeudi. « Nous ne pouvons pas plier face aux souhaits de Laaouej, ou les néerlandophones seront désormais quantité négligeable. Je ne participerai pas à ça. En français il y a un mot pour cela: le mépris« , accuse-t-il.

Le formateur francophone David Leisterh (MR) revoit cette semaine tous les intervenants, dans l’espoir de trouver une solution au blocage actuel et d’avancer vers la formation d’un nouveau gouvernement bruxellois. Les socialistes francophones, qui avaient trouvé un terrain d’entente avec les libéraux et les centristes, refusent de s’associer avec la majorité qui a été composée côté néerlandophone, et qui comprend les nationalistes flamands de la N-VA. Une des pistes de solution est de convaincre le CD&V de rejoindre la majorité, aux côtés de Groen, Vooruit et de l’Open Vld.