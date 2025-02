Les trois fusillades à Anderlecht sont bien liées, mais pas celle à Saint-Josse

Les fusillades survenues ces derniers jours à Anderlecht sont bien liées entre elles, a indiqué le procureur du roi, mais pas aux tirs entendus à Saint-Josse.

Les fusillades survenues ces derniers jours sont « toutes liées au trafic de stupéfiants« , a confirmé le procureur du Roi de Bruxelles, Julien Moinil, lors d’une conférence de presse organisée vendredi après-midi à Bruxelles. Les trois fusillades à Anderlecht sont liées entre elles et semblent s’être produites dans le cadre d’une guerre de représailles entre gangs de narcotrafiquants. Le récent incident de tirs à Saint-Josse, bien qu’également en lien avec le trafic de drogues, n’est toutefois pas relié aux trois autres incidents.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, une nouvelle fusillade a eu lieu à Anderlecht dans le quartier du Peterbos, faisant un mort. C’est la quatrième fois en trois nuits que des tirs retentissent en région bruxelloise, la troisième sur le territoire d’Anderlecht.

Lire aussi | Une troisième fusillade à Anderlecht fait un mort, la commune et la police prennent des mesures

Dans l’intérêt des enquêtes menées, le procureur du Roi n’a donné aucune information quant à de potentiels suspects interpellés. « Plus une enquête est secrète, plus elle est efficace », a-t-il insisté. Qualifiant ces fusillades d’injustes et inacceptables, le procureur de Roi a assuré que le parquet de Bruxelles « ne laissera rien passer et appliquera une tolérance zéro » vis-à-vis des auteurs.

« Tous les faits donneront lieu à des poursuites », a-t-il garanti. « Ces agissements sont injustes. Déjà, envers les citoyens qui travaillent le matin et voient les transports en commun bloqués par mesure de sécurité, mais également pour les témoins des tirs – victimes indirectes traumatisées », a-t-il appuyé. Injuste aussi, selon le procureur du Roi, pour les riverains dont l’espace public « confisqué par les trafiquants de drogue », ou encore pour les commerçants des quartiers concernés, qui voient leur attractivité baisser.

« Nous serons implacables », a-t-il poursuivi. Mais pour cela, il a rappelé l’urgence de renforcer les autorités judiciaires et les capacités humaines des différentes forces de police.