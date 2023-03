Les restos Chez Léon et Aux Armes de Bruxelles en réorganisation judiciaire

Les restaurants Chez Léon et Aux Armes de Bruxelles ont introduit une requête de réorganisation judiciaire (PRJ) devant le tribunal de l’entreprise de Bruxelles, rapporte jeudi L’Echo. Le responsable de ces deux établissements emblématiques de la capitale souhaite ainsi apurer les dettes dues à l’ONSS et à la TVA.

Cette réorganisation judiciaire par accord à l’amiable ne concerne que les dettes dues à la sécurité sociale et à la TVA, pas les autres fournisseurs.

Le gérant Kevin Vanlancker se veut rassurant. « La clientèle est de retour, les restaurants sont bondés et les réservations cartonnent », explique-t-il à L’Echo, avant d’ajouter qu’assurer les coûts de l’énergie et de l’indexation en plus des dettes générées lors du Covid n’était plus possible. Le restaurateur et son avocat ont donc négocié avec l’ONSS et la TVA et se sont tournés vers le tribunal pour obtenir un étalement de ces dettes sur une période de quatre ans.