La Stib inaugure la ligne de tram 18: voici les nouveaux points reliés

La Stib a officiellement inauguré , en présence de la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt, sa nouvelle ligne de tram 18, reliant la station Albert (Forest), son terminus, à la station Van Haelen (Uccle). Le CEO, Brieuc de Meeûs, a également assisté à l’inauguration

Au terme de trois ans de travaux, les responsables de la société de transports bruxellois ont fait découvrir la première étape de reconfiguration de la station Albert. Située aux abords du parc de Forest, cette station devrait accueillir d’ici 2030 trois lignes de tram ainsi que la future ligne de métro 3 entre Evere et Forest.

La ligne 18 conserve le tracé de l’actuel tram 51 dans sa partie sud et gardera la même fréquence. Pour poursuivre vers le nord, il faudra changer de tram à Albert. La station Albert est équipée d’un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite et comprend deux niveaux souterrains. Les lignes de tram se situent au niveau -1. Le niveau du dessous, quant à lui, accueillera à l’avenir le terminus de la future ligne de métro 3.

À terme, la station accueillera donc au -1 le terminus des trams 18, 4 et 7 qui sera prolongé de Vanderkindere à Albert. Ce prolongement offrira une correspondance vers la Gare du Midi et le centre-ville, avec le tram 3 et 4 tout d’abord et avec le métro 3 ensuite.

Un prolongement du 7 au-delà de la station Albert en direction de Forest est également étudié. ​ La ligne de tram 51, pour sa part, restera définitivement scindée, explique la Stib, mais la partie sud de la ligne va poursuivre sa route au-delà de l’Altitude 100. Elle circulera désormais sous le numéro 18 entre les arrêts Van Haelen et Albert où elle aura son terminus. La partie nord, entre les arrêts Stade et Gare du Midi, conserve le numéro de ligne 51.

Les prises de vue installées le long des quais du terminus du tram 18, réalisées par des étudiants en photographie de plusieurs écoles bruxelloises (ESA-Saint-Luc, INRACI et LUCA School of Arts) et mises en scène par Désirée De Winter, offrent « leur interprétation d’un quartier en devenir. Ce projet d’art public temporaire a pour objectif de faire entrer le quartier dans la station Albert », explique la Stib.

« Ce projet est un défi technique. Il ne s’agit pas seulement d’une rénovation, mais d’une transformation complète de la station, qui a été entièrement démantelée », s’est félicité le CEO de la Stib, Brieuc de Meeûs. « Tous les services ont collaboré pour que cette première phase des travaux constitue un succès et un pas de plus vers le terminus de la future ligne de métro 3″.

Un succès qui suscite malgré tout son lot de critiques. Le mouvement citoyen BRAL estime ainsi que le réaménagement de la station Albert, et partant la « coupure » opérée sur la plus longue ligne de tram de la capitale, entraînera une « détérioration des services de transport ». U

n point de vue partagé également par l’ARAU (Atelier de Recherche et d’Action Urbaines) pour qui « la limitation des trams 51 à la station Albert créera une importante rupture de charge qui pénalisera les habitants des communes d’Uccle et de Forest, lesquels devront automatiquement effectuer des correspondances pour rejoindre le centre et le nord de Bruxelles ».

Depuis plusieurs années, le projet de la ligne de métro 3 fait également l’objet d’intenses débats, autant du fait de son tracé que des surcoûts engendrés par les travaux nécessaires à son aménagement. À l’origine estimée à 1,6 milliard d’euros, la facture de la ligne 3 pourrait s’élever aujourd’hui à plus de 4 milliards d’euros, selon les dernières estimations fournies en mai par le cabinet de la ministre bruxelloise en charge de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen).