Gare du Midi: Vervoort invite une nouvelle fois le Fédéral à prendre ses responsabilités

Le ministre-président bruxellois a une nouvelle fois invité le Fédéral à assumer ses responsabilités dans le dossier de la sécurité à la gare du Midi, comme dans d’autres.

Au cours d’un long échange en commission des Affaires intérieures du parlement bruxellois au sujet de ce dossier qui a occupé le devant de l’actualité, Rudy Vervoort (PS) a notamment cité la politique migratoire et l’accueil des sans abris, la question des effectifs policiers dans la capitale ou encore la Justice, celle du cadre incomplet de la magistrature, voire la saga entourant la désignation d’un procureur du Roi de plein exercice à Bruxelles.

« Dans ces circonstances difficiles, je plaide fermement pour un fédéralisme de coopération efficace et loyal, qui permette de dégager des solutions concrètes et efficaces pour les gens », a-t-il il déclaré. M. Vervoort s’est exprimé ainsi, aux côtés de la directrice de safe.brussels, Sophie Lavaux venue présenter son rôle dans le plan d’action. Il a une nouvelle fois remercié le Premier ministre Alexander De Croo pour avoir réuni les parties prenantes dans le dossier. Pour lui, tout cela est essentiel « si nous voulons donner un suivi significatif au plan d’action en trois parties récemment annoncé pour résoudre les problèmes ».

Aux yeux de Rudi Vervoort, ce plan d’action doit servir de modèle pour la gare du Nord, les stations de métro et certains quartiers. Mardi après-midi, le Conseil régional de sécurité, composé des 19 bourgmestres et des six zones de police, se réunira également sur ce dossier. L’opposition MR et N-VA a reproché à Rudi Vervoort d’avoir été trop longtemps absent du dossier.

Les partenaires PS, Ecolo et DéFI du gouvernement bruxellois se sont montrés très méfiants au sujet des engagements pris par le Fédéral. Le PS a accusé le MR d’avoir contribué à une répartition des effectifs policiers au détriment de Bruxelles.