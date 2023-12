Fusillade sur l’avenue de la Toison d’Or à Bruxelles: cinq blessés, le ministre de la Justice s’est rendu sur place

Le ministre de la Justice Paul Van Tigchelt (Open Vld) et le bourgmestre d’Ixelles Christos Doulkeridis (Ecolo) se sont rendus jeudi matin vers 11h00 sur les lieux de la fusillade survenue mercredi soir avenue de la Toison d’Or à Bruxelles et lors de laquelle cinq personnes ont été blessées.

Tous deux ont souhaité s’entretenir avec plusieurs commerçants de l’avenue de la Toison d’Or afin de les soutenir et de savoir comment le quartier avait vécu ces événements. « Ce qui s’est passé ici la nuit dernière est, encore une fois, terrible », a déploré Paul Van Tigchelt. « Des civils innocents ont été abattus et c’est inacceptable. » Selon Paul Van Tigchelt, il a été décidé avec le bourgmestre d’Ixelles « d’aller sur le terrain pour comprendre ce qui se passe ici. Mais aussi pour découvrir ce que nous pouvons faire au niveau fédéral et local pour lutter contre la violence des gangs« . « La présence du ministre est un signal important », a reconnu le maïeur ixellois. « La nuit dernière, il est rapidement apparu qu’il ne s’agissait pas d’une attaque terroriste, mais les conséquences sont les mêmes : la présence d’armes effraie les gens. La question est de savoir comment renforcer la sécurité dans la ville », s’est interrogé M. Doulkeridis. « Nous ne devons pas donner le signal que nous laissons ce quartier au crime organisé. »

Cinq personnes ont été blessées au cours d’une fusillade survenue le long de l’avenue de la Toison d’Or, a annoncé mercredi soir la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. Le précédent bilan faisait état de trois blessés. La police précise que rien n’indique qu’il puisse s’agir d’un acte terroriste.

« Nous avons reçu un signalement pour une fusillade survenue avenue de la Toison d’or vers 19h30« , a précisé la porte-parole de la zone de police Ilse Van de Keere. « Nos services se sont rendus immédiatement sur place. Un périmètre a été mis en place. »

L’une des victimes se trouvait près de la Galerie Toison d’Or. Une deuxième a été retrouvée près du Apple Store et une troisième dans la rue des Chevaliers.

L’auteur, ou les auteurs, de la fusillade ne se trouvait plus sur place à l’arrivée des forces de l’ordre. Plusieurs ambulances ont été envoyées sur les lieux.

Le bourgmestre d’Ixelles, Christos Doulkeridis, s’est également rendu sur place. Il a écarté la piste d’une attaque terroriste. Il s’agirait plutôt d’un « scénario de bandes urbaines ».

Plusieurs sources judiciaires ont confirmé à Belga que la piste d’un règlement de compte lié au milieu de la drogue n’est pas écartée.

Lire aussi | Terrorisme: la Belgique maintient le niveau de menace à 3

Fusillade à Bruxelles: une employée d’un parti suédois parmi les blessés

Parmi les blessés de la fusillade survenue sur l’avenue de la Toison d’Or à Bruxelles figure une Suédoise employée par le parti suédois Parti modéré de rassemblement (« Moderaterna »), rapporte SVT, la chaîne publique suédoise, sur la base d’informations fournies par le ministère suédois des Affaires étrangères.

La trentenaire serait actuellement hors de danger, écrit Tomas Tobé membre du même parti sur X, anciennement Twitter. La victime travaillerait pour un eurodéputé, mais on ne sait pas pour qui, écrit encore Politico.