Evacuation du squat de la rue des Palais: un centre de 140 places ouvert d’urgence à Anderlecht

La Plateforme citoyenne, le Samusocial et la Croix-Rouge accueillent en urgence 140 exilés à Anderlecht. « Ces personnes seront accueillies quelques jours », selon les trois associations.

La Plateforme citoyenne, le Samusocial et la Croix-Rouge ouvrent en urgence ce mercredi un centre de 140 places à Anderlecht pour accueillir les exilés qui, depuis une semaine ou plusieurs mois selon les cas, vivent dehors aux abords du Petit Château dans un camp de tentes improvisé, ont annoncé les organisations dans un communiqué commun.

Environ 150 personnes évacuées mercredi passé du squat de la rue des Palais, à Schaerbeek, avaient rejoint la cinquantaine d’exilés vivant depuis plusieurs mois sur le pont reliant le boulevard du Neuvième de ligne au quai des Charbonnages, à Molenbeek. Tandis que les autorités molenbeekoises et la Région bruxelloise, avec l’appui de la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Nicole De Moor, ont annoncé ce lundi chercher une solution urgente, les trois associations ont mis en oeuvre un accueil graduel, sur trois jours, pour « permettre à ces personnes de dormir au chaud et dans des conditions dignes ».

Le centre, situé dans un bâtiment anderlechtois, est coordonné par la Plateforme citoyenne pour la gestion journalière. Le Samusocial met à disposition du personnel pour encadrer l’infrastructure et apporter un soutien logistique. Enfin, une équipe de la Croix-Rouge assure le suivi médical, certaines personnes ayant été fragilisées par leur séjour en rue. « Ces personnes sont accueillies quelques jours avant d’être orientées vers un centre d’accueil de l’agence (fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile, NDLR) Fedasil qui, nous l’espérons, aura la capacité de reloger rapidement l’ensemble des demandeurs de protection internationale évacués du campement », souligne le trio.

Fedasil avait précisé la semaine dernière envoyer chaque jour une quarantaine d’invitations à reprendre contact avec elle afin d’organiser une prise en charge. Toutefois, l’agence est tributaire d’un nombre de places disponibles prédéfini, qui est insuffisant pour absorber l’ensemble des demandes, avait-elle commenté.