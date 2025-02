Des armes de guerre et de la drogue retrouvées dans un appartement de Molenbeek

Quatre armes et «une grande quantité de drogue» ont été retrouvées dans un appartement de Molenbeek. Un lien avec les récentes fusillades à Anderlecht n’a pour l’heure pas été établi.

Un employé communal a découvert, mercredi, des armes de guerre et une quantité importante de drogue dans un logement social vide à Molenbeek-Saint-Jean, a indiqué le parquet de Bruxelles, confirmant une information de Het Laatste Nieuws.

Situé sur l’avenue De Roovere, l’appartement doit faire l’objet de rénovations et est inoccupé depuis un certain temps. La police s’est immédiatement rendue sur les lieux et a saisi les armes. « Nous pouvons confirmer que quatre armes et une grande quantité de drogue ont été trouvées par un employé communal dans ce bâtiment inoccupé situé à Molenbeek-Saint-Jean », a expliqué le parquet de Bruxelles.

L’origine des armes n’est pas encore claire et il n’est pas certain qu’elles soient liées aux fusillades survenues ces dernières semaines à Bruxelles.