David Leisterh lance un dernier appel au PS… avant la démission?

David Leisterh n’a plus que cinq jours pour former un gouvernement bruxellois. Toujours dans l’impasse, le président du MR bruxellois a adressé un courrier aux dirigeants du PS, d’Ecolo et de Défi.

Le formateur bruxellois David Leisterh (MR) a lancé, dimanche soir, un appel au PS, Ecolo et à Défi pour enfin former un gouvernement bruxellois. Selon La Libre, il a envoyé, dimanche soir, un courrier en ce sens aux dirigeants des trois partis francophones, qui pourraient, selon lui, contribuer à sortir la Région bruxelloise de la crise historique qu’elle traverse.

Le libéral y constate que la piste du remplacement de la N-VA par le CD&V, que soutenait ardemment Ahmed Laaouej, président du PS bruxellois, a échoué. « Au terme de cette première semaine de consultations, j’ai pu constater que la coalition néerlandophone annoncée fin novembre (Groen-N-VA-Open VLD-Vooruit) était la seule option », écrit-il. « En effet, aucun de ces partenaires n’est prêt à dénouer cet accord pour relancer d’éventuelles discussions avec le CD&V, qui n’avaient jamais réussi à aboutir entre juin et novembre. En conséquence, c’est avec cette coalition que nous devons travailler, malgré les craintes, réserves ou réticences exprimées. »

David Leisterh en appelle dès lors à la responsabilité des partis francophones. « L’heure n’est pas à l’abandon de poste. Une crise prolongée aura des conséquences néfastes concrètes pour les personnes que nous représentons au Parlement. »

Le formateur a également interpellé Ahmed Laaouej (PS), Marie Lecocq et Samuel Cogolati (co-présidents d’Ecolo), et Sophie Rohonyi (présidente de Défi). « Je vous demande de poser clairement la question à vos instances pour décision: oui ou non, pouvez-vous vous asseoir autour d’une table pour négocier les contours d’une future majorité régionale ? » Si aucune piste de solution ne se dégage, le président du MR bruxellois démissionnera vendredi, laissant la main en tant que formateur.

Une «mission de formation aussi orientée», selon Khattabi

La cheffe de file des écologistes francophones bruxellois a reproché, lundi, au MR d’avoir organisé jusqu’ici à Bruxelles un processus de formation « orienté ». Les libéraux « imposent deux axes », avec les Engagés et la N-VA, « puis appellent les autres à prendre leurs responsabilités », critique-t-elle.

« Cette formation à Bruxelles n’aura été qu’un exercice permanent de communication, après avoir annoncé (…) une note que nous n’avons jamais vue, aujourd’hui une lettre … », réagit Zakia Khattabi lundi. « Les libéraux imposent donc deux axes: celui avec les Engagés côté francophone et avec la N-VA côté flamand, puis en appellent les autres à prendre leurs responsabilités. Je n’ai jamais vu une mission de formation aussi orientée. Qui est réellement à la manœuvre? », s’interroge encore la cheffe du groupe Ecolo au Parlement bruxellois.