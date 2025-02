Coups de feu à Clémenceau: les zones de police bruxelloises sont passées en mode d’unité de commandement

Suite aux coups de feu répétés à la station de métro Clémenceau à Anderlecht, les maïeurs bruxellois se sont réunis ce jeudi et ont décidé d’activer en mode quasi automatique le processus d’unité de commandement existant à Bruxelles depuis 2018 pour la sécurisation d’événements.

Les zones de police de la capitale sont passées en mode d’unité de commandement pour assurer la sécurité à la suite des coups de feu répétés à Anderlecht et Saint-Josse-Ten-Node. Cela se traduira, dès vendredi, par la présence de patrouilles de la zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles à Anderlecht et dans le sud de Bruxelles en solidarité avec les communes de la zone Midi (Anderlecht, Saint-Gilles et Forest), ont indiqué les bourgmestres bruxellois, réunis brièvement Conférence, jeudi en début de soirée.

Les maïeurs s’étaient fixé rendez-vous dans la salle du conseil communal de la Ville de Bruxelles. Initialement, la réunion avait été programmée notamment pour une présentation par le procureur du Roi de Bruxelles du projet d’unité de commandement en matière de police judiciaire dans ce dossier. Celle-ci a été reportée pour une question d’agenda au niveau du parquet.

Cependant, sans attendre celle-ci, les bourgmestres ont activé en mode quasi automatique le processus d’unité de commandement existant à Bruxelles depuis 2018 pour la sécurisation d’événements par les polices locales dans leur domaine de compétence. Il l’a encore été, comme à l’accoutumée, pour la sécurité sur l’espace public lors du dernier passage à l’An neuf.

Cette procédure est plus largement activée lors d’événements dépassant le territoire d’une commune, tels que la récente visite du pape. C’est à présent le cas dans le contexte des violences récentes liées au narco trafic. L’unité de commandement est assurée sous la direction du bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps (PS), et du chef de corps de la zone de police de Bruxelles Midi. Selon MM. Cumps et Close, cette activation rapide démontre, une nouvelle fois, que les zones de police de la capitale n’ont nullement besoin d’une fusion telle que projetée par le nouveau gouvernement fédéral pour se mettre au diapason lorsque cela s’impose.

Renfort de police dans les stations de métro

De son côté, le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin a demandé à la police fédérale de renforcer sa présence dans les stations de métro bruxelloises, a-t-il indiqué jeudi soir sur les réseaux sociaux. La commissaire nationale aux drogues, Ine Van Wymersch, demande de renforcer les forces de police avec l’argent des ressources confisquées aux criminels.

Le ministre MR a reçu dans la journée Mme Van Wymersch et le commissaire général de la police fédérale, Eric Snoeck, à la suite des deux échanges de tirs en 24 heures à la station de métro Clemenceau. Pour Mme Van Wymersch, il faudrait que l’argent des voitures, des maisons, l’argent liquide et d’autres ressources matérielles confisquées aux criminels soient transférés aux forces de police, comme cela se fait en Italie. Dans ce pays, par exemple, les maisons sont confisquées à la mafia pour y installer ensuite un poste de police, a expliqué M. Van Wymersch à Belga. Pour l’instant, en Belgique, seuls les voitures et véhicules saisis peuvent être remis à la police conformément à la loi ; ce n’est pas encore le cas pour les maisons ou autres objets matériels.

Le ministre et la commissaire nationale aux drogues soulignent l’importance d’agir rapidement pour remédier au problème. Ils poursuivront les consultations dans les jours et semaines à venir.