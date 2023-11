Budget bruxellois: « L’argent brûle… pour peu de résultats »

Le gouvernement bruxellois a à nouveau communiqué un budget en dérapage, en maquillant les chiffres. Il n’y a aucun arbitrage sérieux pour permettre le financement du métro ou d’autres chantiers d’envergure. « L’argent brûle…pour peu de résultats », a déploré le groupe MR du Parlement bruxellois, à la lecture du rapport de la Cour des Comptes sur le projet 2024 de budget de la Région bruxelloise.

Ce budget prouve toutes les erreurs du passé et le manque d’ambition pour le futur. Même en fin de législature, il eut fallu travailler sur budget dit « base 0″. Toutes les erreurs du passé doivent arrêter d’être répétées par manque de courage politique…. », a commenté le chef du groupe MR au Parlement bruxellois, David Leisterh, cité dans un communiqué du MR.

Celui-ci a fait observer que la Cour épinglait une nouvelle fois une exonération du calcul du solde de financement, une important somme de quelque 360 millions d’euros destinés aux investissements dits stratégiques. Il a pointé l’augmentation de la dette régionale à 11,5 milliards d’euros, en hausse de 29,3% par rapport à l’encourt de l’année 2020, épinglé par la Cour des comptes ainsi que les 328,4 millions d’euros consacrés en 2024 au remboursement de celle-ci.

Qui plus est, la Cour déplore un manque de transparence sur les mesures d’économies annoncées. Autre critique du député libéral : selon la Cour, une série d’éléments de comptabilité d’organismes, administrations ou sociétés régionales n’y sont pas pris en compte. D’un point de vue stratégique, la Stib est privée de 40 millions d’euros et la politique d’investissement de la Société du Logement de la Région Bruxelloise (SLRB) dans les logements sociaux risque de pâtir d’une dégradation potentielle de la note attribuée par une agence de notation telle que Sandard & Poor’s. et influençant les taux d’intérêts des pouvoirs publics.