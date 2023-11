Bruxelles, la mauvaise élève bientôt en faillite? « Le train des dépenses est en marche »

La dette de la Région Bruxelles-Capitale s’accroit d’année en année, malgré l’appui du fédéral, de la Flandre et de la Wallonie. Le gouvernement bruxellois ne regarderait pas à la dépense, loin de gérer les finances en bon père de famille. De quoi mener la région à la faillite ?

C’est le 15 octobre dernier que le budget bruxellois pour 2024 est (enfin) dévoilé. À quelques heures seulement de la deadline fixée par la Commission européenne, qui n’attendait plus que Bruxelles pour examiner les prévisions budgétaires de la Belgique. Un budget bruxellois qu’on dit négocié dans la douleur, aussi le dernier à être mis sur les rails. Les autres entités fédérées (régions flamande et wallonne, Fédération Wallonie-Bruxelles) et l’entité fédérale, au bord du malaise, ont pu reprendre leur souffle. Brièvement, car si le budget de la Région Bruxelles-Capitale a été remis en temps et en heure dans les mains européennes, il est loin d’être réjouissant.

L’année prochaine, le déficit sera réduit de 150 millions d’euros par rapport à 2023. Un allégement à peine perceptible pour les finances bruxelloises : le manque à gagner – 950 millions d’euros – reste énorme, et montre le déséquilibre entre des dépenses toujours aussi gourmandes et des recettes insuffisantes. « Bruxelles n’est pas en faillite », assure le ministre des Finances Sven Gatz (Open VLD), qui reconnait néanmoins que le budget n’est pas idéal. « Le train des dépenses est en marche, j’essaie de le freiner mais il n’est pas possible de l’arrêter pour le moment ».

Pourquoi le budget bruxellois est « le pire du pays »

Le gouvernement bruxellois finance la Stib via un fonds d’investissement européen

« Le budget bruxellois est le pire du pays, le seul qui ne redresse pas la barre malgré les mesures prises », commente Maxime Fontaine, chercheur en finances publiques à l’ULB. « Le déficit de la région s’élève à 25% : c’est quasiment 5 fois plus que celui de la Belgique ! Chaque année, un quart des dépenses à Bruxelles ne sont pas financées par le budget ».

Selon le chercheur, ce sont les investissements dans la mobilité (tunnels, trams, nouveau métro) qui posent problème. Investissements dits « stratégiques », ils sont financés par un fonds européen. Ce qui signifie que le gouvernement bruxellois emprunte de l’argent à l’Europe, dépense en-dehors du carcan budgétaire, et s’endette. « Ces investissements étaient intéressants au départ, car le taux d’emprunt était de 0%. Mais aujourd’hui on continue à financer ces projets, alors que les taux n’en finissent plus d’augmenter ».

« La Cour des Comptes refuse de lire et de certifier les budgets tellement ils sont mal torchés » Maxime Fontaine, chercheur en finances publiques à l’ULB

La situation se dégrade à un tel point à Bruxelles que la Cour des Comptes – qui contrôle les comptes des gouvernements – s’abstient depuis 3 ans de donner un avis sur la conformité des finances régionales bruxelloises. « En gros, résume Maxime Fontaine, la Cour refuse de lire et de certifier les budgets tellement ils sont mal torchés ». Le spécialiste des finances publiques n’hésite pas à parler de mauvaise gestion et d’un manque d’anticipation et de réflexion sous cette législature.

Lire aussi | Métro 3 à Bruxelles : pourquoi le maintien du projet serait une fausse bonne idée

« Des musées, des trams, des métros… On ne peut pas tout faire à Bruxelles! »

Le ministre des Finances Sven Gatz (Open Vld) © belga

Conscient de la mauvaise santé économique de Bruxelles, le ministre des Finances Sven Gatz (Open VLD) visait initialement 600 millions d’euros d’économie pour 2024. Un chiffre ambitieux, au vu des 150 millions d’euros finalement prévus pour le futur budget. « Il y a eu des frictions au moment de la négociation du budget », reconnait Sven Gatz.

« On devra inévitablement faire des économies, ce sera une législature difficile » Le ministre des Finances Sven Gatz (Open Vld)

« C’est là tout le problème à Bruxelles, abonde Maxime Fontaine. On veut tout faire : des musées, des piscines, une nouvelle ligne de métro, des trams… Je ne m’oppose pas aux projets en tant que tels, mais la Région ne peut pas tout financer ! ». De son côté, le ministre des Finances est conscient qu’il faut faire plus de choix, mais refuse de désinvestir sur des matières comme le logement ou la mobilité. « Ce sont des aspects cruciaux pour les Bruxellois et les navetteurs ».

Le libéral flamand, qui vit sa dernière année en tant que ministre bruxellois, donne des pistes à son successeur, « qui aura du pain sur la planche ». Sven Gatz prévient que 2024 sera la dernière année avec des investissements stratégiques hors-budget. « On devra inévitablement faire des économies, ce sera une législature difficile ».