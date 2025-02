Anderlecht: une maison ciblée par des tirs et un cocktail-molotov

La nuit a été une nouvelle fois agitée à Anderlecht. Cette fois, les tirs ont ciblé une maison située non loin de l’avenue Clemenceau. Un lien avec le milieu de la drogue n’a pas encore été établi.

La façade d’une maison anderlechtoise a été la cible de tirs, dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué, mercredi, le parquet de Bruxelles, confirmant une information du média local BX1.

Les faits se sont produits vers 2h du matin, dans un bâtiment composé d’un local professionnel et d’une habitation situé à proximité de la place Lemmens, à l’angle de la rue de la Clinique et de l’avenue Clemenceau.

Vingt-trois impacts ont été relevés. Deux cocktails Molotov, n’ayant pas fonctionné, ont également été retrouvés sur les lieux. Aucun blessé n’est à déplorer, selon le parquet, qui précise que l’enquête est en cours.

On ne sait pas encore s’il existe un lien entre ces tirs et les fusillades qui ont eu lieu ces derniers jours à Anderlecht, dans les quartiers Clemenceau, du Peterbos et à Saint-Guidon.

Depuis début février, ces fusillades, qui sont liées au milieu de la drogue, ont fait deux morts et trois blessés.