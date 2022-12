Bruxelles: la police et la Stib s’adaptent pour les matchs de la Belgique et du Maroc

Suite aux émeutes qui ont éclaté en marge de la rencontre Belgique-Maroc dimanche dernier, le centre de crise régional bruxellois a été activé.

Le centre de crise régional de Bruxelles va être activé en marge des rencontres de la Belgique et du Maroc prévues ce jeudi à 16h00, a indiqué la zone de police Bruxelles-Capitales-Ixelles. Le dispositif tactique de la police a été renforcé à la suite des émeutes survenues dimanche après-midi lors de la rencontre entre la Belgique et le Maroc (0-2).

« Il y aura une collaboration avec les autres zones de police de Bruxelles, ainsi que l’appui, si nécessaire de la police fédérale, mais c’est nous qui gérerons la coordination », précise la zone de Bruxelles-Capitales-Ixelles. « Toute cette coordination se fera au centre régional de crise de Bruxelles », ajoute-t-elle.

La Stib également

Du côté de la Stib aussi, des mesures seront prises en cas de force majeure, comme ce fut le cas dimanche dernier. « C’est une décision qui doit venir de la police. Si elle nous dit d’arrêter la circulation entre telle et telle zone, on le fera. Mais cela doit se faire par ordre de la police. Nous ne prenons pas la décision par nous-mêmes », explique-t-on au sein de l’entreprise de transport en commun bruxelloise. Nos confrères du Soir indiquent également que certaines stations du réseau, comme Lemonnier, ne seront préventivement pas desservies durant un certain laps de temps en fin d’après-midi tandis que les accès à d’autres stations seront limités pour contrôler le flux de voyageurs.