Raoul Hedebouw tête de liste à Liège pour la Chambre: « Nous sommes là pour durer »

Raoul Hedebouw, président du PTB, tirera la liste fédérale dans la circonscription de Liège, a-t-il confirmé jeudi matin.

Le président du PTB Raoul Hedebouw sera sans surprise tête de liste pour le fédéral dans la circonscription de Liège, annonce jeudi le parti marxiste.

C’est dans cette province que le Parti du Travail de Belgique avait obtenu son meilleur score en 2019 aux élections pour la Chambre, y étant troisième parti derrière PS et MR. Raoul Hedebouw, député depuis 2014, était alors déjà à la manœuvre.

La figure de proue du parti précise jeudi qu’il fera campagne dans tout le pays, sa formation étant présente des deux côtés de la frontière linguistique. « Je participerai aux débats des présidents de parti du Nord et du Sud. Et je le ferai dans les différentes langues nationales. C’est une expérience unique dans l’histoire récente du pays, à l’image de notre parti, le seul à être encore national et à défendre l’unité du pays« , assure le Liégeois.

« Nous sommes là pour durer », ajoute Raoul Hedebouw. Les candidats pour le fédéral comprendront par ailleurs « à la fois des valeurs sûres comme Peter Mertens, Sofie Merckx, Nadia Moscufo ou Nabil Boukili, mais aussi des nouveaux visages comme Farah Jacquet, Natalie Eggermont, Robin Tonniau ou Kemal Bilmez« .

Nadia Moscufo, conseillère communale à Herstal et députée fédérale, sera seconde sur la liste tirée par Raoul Hedebouw. L’objectif étant, en province de Liège, de décrocher un quatrième siège à la Chambre pour cette circonscription. « La province de Liège, c’est notre fief historique et elle est d’une importance stratégique », pointe l’élue.