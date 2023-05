Que le Sénat devienne une chambre du contrôle politique

La présidente du Sénat Stephanie D’Hose a annoncé qu’elle allait déposer une proposition pour supprimer l’institution. Une mauvaise idée pour DéFI Jeunes, qui propose plutôt d’en faire une chambre du contrôle politique.

La présidente du Sénat, Stephanie D’Hose a annoncé sur VTM qu’elle déposera une proposition de suppression du Sénat. En effet, cela fait un moment que nombreux s’accordent pour questionner la place de cette chambre, aujourd’hui. N’ayant pratiquement plus de compétences depuis les dernières réformes de l’Etat, des propositions ont été émises autour de l’opportunité d’en faire autre chose sinon de la supprimer.

D’un autre côté, le Grand Baromètre a constaté que sept belges sur dix se méfient de la politique. Notre thèse est que la désaffection s’est d’abord faite pour les hommes et femmes politiques et non la politique en elle-même. Non pas parce qu’il s’agirait de « vieux blancs » -comme le prétendent les jeunes de Groen (parti écologiste flamand, NDLR) dans l’habituelle simplification dogmatique qu’on connaît aux verts- mais d’abord parce que l’entre soi y existant bel et bien (et pour lequel il faut évidemment être interpellé) a surtout commis beaucoup trop d’actes coupables et incompréhensibles pour une population dont la qualité de vie est en constante baisse depuis les Trentes Glorieuses.

Évidemment, comment reprocher aux belges de la méfiance quand les classes politiques -pas toujours efficaces dans leurs fonctions- sont pourtant pourvues de longues carrières, rabâchent toujours les mêmes maux comme s’ ils admettaient finalement que leurs élections passées n’avaient rien changé… Pour nous, c’est simple, les mandats successifs devraient être limités.

La gouvernance remise en question

Outre la longévité d’un ensemble de tortues, plus toujours forts en phase avec le temps… l’apparence presque dynastique de certaines fonctions pose légitimement question. Est-il normal de voir se succéder autant de Michel au gouvernement fédéral en seulement deux générations ? Dans nos différents parlements siègent environ 15% « d’enfants de » et des acteurs politiques de premier plan le sont ! Du premier ministre, Alexander De Croo, à son rival socialiste flamand Conner Rousseau…

Mais, avant toute chose, ce qui a gravement nuit à la confiance des belges, c’est bien la mauvaise gouvernance et l’impuissance des citoyens face à celle-ci. N’ayant que l’indignation comme arme devant l’architecture particratique de notre système autorisant presque certaines personnalités à pérenniser la mauvaise gouvernance. Faisant même de la colonisation de l’administration, une véritable arme de pouvoir alors qu’il devrait s’agir avant tout d’un terrain neutre au service du citoyen.

Comment finalement se sentir représenté par des personnes pouvant parfois être complètement déconnectées de nos expériences quotidiennes vécues. Il n’y a rien de sain à s’octroyer des privilèges dignes d’une aristocratie du Moyen Age (comme le mobilier de luxe au parlement wallon), tandis qu’on réclame de l’autre côté toujours plus d’effort aux citoyens. Entendre le ministre-président wallon -aux plus hauts postes de notre pays depuis des décennies- minimiser une telle affaire n’est guère rassurant. Pire, il est lui même sous les projecteurs pour les dépenses injustifiables de la gare de Mons. De l’autre côté du cadran politique, Charles Michel était lui aussi épinglé par les européens pour ses dépenses extravagantes et son goût du luxe. Tout ceci n’est plus audible.

Le Sénat, future chambre du contrôle politique ?

Il s’agirait d’un nouvel organe qui prendrait un tout autre rôle, celle de la refonte de notre système démocratique qui ne semble plus remporter la confiance du citoyen. Et pour cause : de nombreux abus de la part de nos dirigeants politiques jusqu’à présent malgré de nombreuses promesses. On pourrait alors y voir l’opportunité de créer un organe avec 3 missions fondamentales : le contrôle des dépenses publiques pour garantir la bonne gouvernance de nos institutions, émettre des avis en matière de démocratie pour toujours faire évoluer notre système et enfin, l’organisation ponctuelle de référendums citoyens sur l’une ou l’autre loi.

En effet, pour cette dernière, il est nécessaire de se rendre compte que le rendez-vous quinquennale pour voter et puis peut-être, se sentir contraint par un gouvernement ne répondant plus aux aspirations premières des citoyens ne devrait pas être une fatalité. Ainsi, organiser d’autres rendez-vous entre les échéances permettrait de rendre plus actif la citoyenneté, qui pourra prendre part pour adopter/bloquer une loi voire sanctionner un parti qui s’écarterait des accords de majorité ou dont le comportement de ses mandataires est en contradiction avec les droits fondamentaux. Sur base de la mobilisation des citoyens, cet organe pourrait enquêter et dresser le bilan concret de certains mandataires dans l’un ou l’autre gouvernement passé afin de permettre l’obtention d’un document neutre et consultable en ligne pour que chaque citoyen puissent s’y recueillir de façon lucide avant de voter.

On pourrait imaginer des élections à mi mandat, tous les 5 ans, avec la possibilité d’un seul mandat Jean Kitenge, président de DéFI Jeunes

On pourrait imaginer des élections à mi mandat, tous les 5 ans, avec la possibilité d’un seul mandat. Pour la composer : des listes citoyennes pourvues de représentants d’associations, présidents de jeunesses politiques et autres organisations/mouvement de jeunesse, représentants de secteurs de travail et autres personnalités de la société civile qui par l’essence de leur activité sont actifs au sein de la société.

Notre rôle est de penser le monde tel qu’il devrait être et non s’en contenter tel qu’il est. Dans cette démarche, comme Jaurès l’écrivait dans sa lettre à la jeunesse : il faut passer par le réel pour atteindre l’idéal. Le Sénat dans sa forme actuelle, n’est plus utile aujourd’hui. Transformons le à l’aune des enjeux de notre temps !

