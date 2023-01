Prolongation du nucléaire: le kern approuve l’accord avec Engie

Le comité ministériel restreint (« kern ») a approuvé l’accord négocié avec le groupe énergétique français Engie sur la prolongation de 10 ans de la durée de vie des deux réacteurs les plus récents du parc nucléaire belge, Tihange 3 et Doel 4, a indiqué le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo.

Selon une information du Soir, le redémarrage des réacteurs pourrait avoir lieu en novembre 2026.

Le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) et la ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), négocient depuis des mois la prolongation de dix ans des réacteurs de Tihange 3 et Doel 4, les plus récents du parc nucléaire belge. Un accord de principe ou lettre d’intention a été conclu à la fin juillet. Alors qu’un accord contraignant avec Engie était attendu pour la fin de l’année passée sur la poursuite de l’activité des réacteurs de Tihange 3 et Doel 4, les deux parties ont décidé le 31 décembre de prolonger leurs négociations de quelques jours.

Après approbation de l’accord, d’autres étapes devront encore être franchies. La convention devra être soumise à la Commission européenne. Engie doit par ailleurs présenter un plan opérationnel de prolongation des deux réacteurs qui doit recevoir l’approbation de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN). L’objectif est de redémarrer les réacteurs en vue de l’hiver 2026-2027.