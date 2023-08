Sarah Schlitz: « Je viens d’une famille où on chantait « l’Internationale » après le repas du dimanche »

Cinq étapes (le Savoir, la Scène, le Soi, le Son, la Suite) pour comprendre l’engagement politique de Sarah Schlitz, députée fédérale Ecolo: elle est l’invitée du podcast politique du Vif, «Le sens de sa vue».

Où c’est qu’j’ai mis mon flingue? Elle adore Renaud, l’ancienne secrétaire d’Etat à l’Egalité Sarah Schlitz, parce qu’il savait « mettre des mots sur une colère », même s’il « n’a pas super bien tourné quand même », et même si ses paroles sont parfois un peu trop « eighties ». L’écologiste liégeoise a grandi dans une famille de fortes têtes, engagées et militantes de tous côtés, dont elle se revendique l’héritière. C’est aussi de Bla-Bla, le compagnon des enfants des années nonante, que cette militante anti-pub, transformée par un voyage d’études au Chili, se dit la prolongatrice, Découvrez, en cliquant ci-dessous, ce qui a façonné l’engagement de Sarah Schlitz, et comment.



Crédits:

Réalisation: Nicolas De Decker et Pierre-Etienne Bonnet

Musiques: Universal

