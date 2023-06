Le Sens de sa vue: le jour où Maxime Prévot a découvert que les handicapés avaient une vie sexuelle

Cinq étapes (le Savoir, la Scène, le Soi, le Son, la Suite) pour comprendre l’engagement politique de Maxime Prévot, président des Engagés: le Namurois est l’invité du podcast politique du Vif, «Le sens de sa vue».

Maxime Prévot a grandi dans une famille monoparentale après le divorce de ses parents. Et un de ses oncles souffre d’un lourd handicap, physique et mental. Ces caractéristiques très personnelles, intimes mêmes, ont forgé la vision du monde de Maxime Prévot. Le bourgmestre de Namur, fan des Trois Ténors et excellent siffleur de tubes par ailleurs, s’en est aperçu à l’UCL, en découvrant les travaux du sociologue Pierre Bourdieu sur l’habitus, soit « comment les niveaux socio-économiques prédéterminent certaines de nos habitudes, goûts ou modes de vie », dit-il. Mais c’est tout de même un documentaire, Scarlet Road, qui lui a fait se rendre compte que cet oncle qu’il aimait avait en fait des besoins…

Crédits:

Réalisation: Nicolas De Decker et Pierre-Etienne Bonnet

Musiques: Universal

