Paul Magnette (PS) n’exclut pas d’aller dans l’opposition en 2024

Le président du PS Paul Magnette, qui avait déjà fait connaître sa disponibilité à devenir Premier ministre si la famille socialiste arrive en tête à l’issue des élections de 2024, n’exclut pas non plus une cure d’opposition, a-t-il indiqué dimanche sur le plateau de L’Invité (RTL-TVi).

M. Magnette et le président de la N-VA Bart De Wever avaient discuté en 2019 pendant la période de formation du gouvernement, et avaient été nommés par le Roi pour une mission de préformation à l’été 2020. « On n’a trouvé aucun accord, il y a eu un respect mutuel, c’est tout, mais on n’a trouvé et on ne trouvera jamais aucun accord », a résumé ce dimanche le socialiste.

Après les élections de 2024, « on fera tout pour éviter la N-VA, qui est un parti confédéraliste de droite ». « Je ne vais pas au pouvoir juste pour le plaisir d’y aller. Il faut un projet et pouvoir réaliser des choses. Sans cela, je n’exclus pas d’aller dans l’opposition », a ajouté le président du premier parti francophone.