Salaires: pas d’augmentation générale, mais un bonus ? Un débat explosif en vue pour la Vivaldi

Une augmentation générale des salaires -en plus de l’indexation- n’aura pas lieu. En revanche, la possibilité d’une prime occasionnelle est discutée par la Vivaldi.

Les salaires sont au centre des revendications de ce 9 novembre. Début de semaine, les syndicats et le Groupe des Dix n’ont pas trouvé d’accord – comme prévu – sur la norme salariale et l’enveloppe « bien-être » pour 2023-2024. La balle est maintenant dans le camp du gouvernement.

Ce moment est attendu depuis longtemps, et il s’annonce explosif, le président du PS Paul Magnette s’étant joint aux syndicats pour rejeter la loi sur les normes salariales. Cette dernière régit l’augmentation générale des salaires, en plus de l’indexation automatique.

Lors du précédent cycle de négociations, pour 2021-2022, le PS n’avait accepté qu’à contrecœur la norme salariale de 0,4 %. Tout en ayant augmenté les salaires minimums et autorisé une « prime corona » occasionnelle pouvant aller jusqu’à 500 euros pour les entreprises qui obtiennent de bons résultats. Il s’agissait d’un accord politique qui n’a ensuite été approuvé que de justesse.

La question est maintenant de savoir de quelle manière le PS pourra regagner l’enthousiasme de ses partisans, alors qu’il n’y a plus du tout de marge pour des augmentations salariales réelles en 2023-2024 – une des raisons de la grève de ce 9 novembre.

Pour rappel, l’indexation automatique signifie que l’inflation élevée fait augmenter les salaires beaucoup plus rapidement en Belgique que dans les pays voisins, ce qui accroît le handicap du coût salarial pour les entreprises du pays. Même les socialistes reconnaissent en coulisses que ce n’est pas le moment de s’attaquer brutalement à la norme salariale. Car l’indexation est et sera de plus en plus dans le collimateur du patronat et de la Banque nationale, qui font déjà pression pour un débat à ce sujet.

Salaires: un chèque bonus de 280 euros ?

Au sein de Vivaldi, le débat sur ce point est en fait déjà tranché. Les libéraux et les socialistes s’en tenant à la norme salariale ainsi qu’à l’indexation. En ce qui concerne l’enveloppe sociale, il a également déjà été convenu qu’elle serait intégralement versée. Avec ces 900 millions d’euros, les salaires les plus bas peuvent donc être encore augmentés. Selon les employeurs, ce budget est beaucoup trop généreux et ouvre un nouveau piège à l’inactivité. Mais il est déjà convenu que la Vivaldi ne touchera plus à cette enveloppe.

La grande question est dès lors de savoir le « menu » que le ministre du Travail Pierre-Yves Dermagne (PS) veut mettre sur la table des négociations. Il inclura probablement la réactivation d’une prime unique, comme en 2021. Les marges bénéficiaires soutenues de certaines entreprises le permettent, selon le socialiste.

La mise en place d’un tel bon de consommation serait, là encore, basée sur la volonté de chaque entreprise. En 2021, 1,5 million d’employés de 50.000 entreprises ont reçu cette prime. En moyenne, le chèque s’élevait à 280 euros. Cette fois, en regard de l’indexation automatique et du coût salarial des entreprises qui en découle, il est très probable que le mouvement soit beaucoup moins suivi par les employeurs.