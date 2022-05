Face à l’équipe de Maxime Prévot: une seule équipe, celle de Marc-Antoine Mathijsen. Résultat le 22 juin prochain.

La route semble dégagée pour que Maxime Prévot, l’actuel président des Engagés, rempile à l’issue des élections internes prévues le 22 juin prochain. Une seule équipe, celle de Marc-Antoine Mathijsen, se présente en effet face à lui, a confirmé le mouvement, lundi. « L’assemblée politique du mouvement Les Engagés, sur proposition du Collège des assesseurs, a retenu les deux équipes qui ont sollicité leur candidature à la présidence et aux vice-présidences », a-t-il précisé dans un communiqué.

Deux équipes

Il s’agit d’une part de l’équipe composée de Marc-Antoine Mathijsen (président), Christophe Bovy (vice-président à la Réflexion politique) et Monica Nève (vice-présidente à l’Action citoyenne) et d’autre part de l’équipe conduite par Maxime Prévot, avec Yvan Verougstraete en tant que vice-président à la Réflexion politique et Gladys Kazadi au poste de vice-présidente à l’Action citoyenne. Ancien membre des Jeunes PSC, Marc Antoine Mathijsen était allé rejoindre quelques années le CDF avant d’intégrer le cdH, après l’absence de succès des Chrétiens Démocratiques francophones.

Par ailleurs, l’Assemblée politique a validé 70 candidatures aux bureaux des Associations des Mandataires Locaux et à l’Assemblée Politique pour 26 postes à pourvoir au total, ont encore indiqué les Engagés.