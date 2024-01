L’ex-juge Michel Claise à la 3e place de la liste DéFI pour la Chambre, derrière François De Smet et Sophie Rohonyi

L’ex-juge d’instruction Michel Claise sera aligné par DéFI à la 3e place sur sa liste pour la Chambre.

DéFI alignera l’ex-juge d’instruction financier Michel Claise à la troisième place de sa liste pour la Chambre aux élections de juin prochain, a annoncé son président François De Smet, au cours d’une conférence de presse en présence de l’intéressé. Les deux actuels députés fédéraux de DéFI, François De Smet et Sophie Rohonyi, le précéderont sur cette liste.

« Michel est membre de DéFI depuis des années, et c’est avec lui que nous avons élaboré le programme justice-police« , a indiqué le président du parti, confirmant que la 3e place sera « une place de combat ». Âgé de 68 ans, l’ancien avocat devenu juge d’instruction, écrivain à ses heures, s’est spécialisé dans les enquêtes de criminalité financière, corruption, fraude fiscale ou blanchiment, n’hésitant pas à placer des personnalités sous mandat d’arrêt et obtenant une renommée qui a dépassé les frontières du pays. Pourfendeur de la faiblesse des moyens mis à disposition de la justice, il est revenu il y a un an au devant de l’actualité en menant l’instruction du Qatargate, scandale de corruption présumée au Parlement européen, un dossier dont il s’est depuis déporté, avant de prendre sa retraite de magistrat en ce début d’année.