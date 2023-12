PS: Magnette et Dedonder emmèneront la liste en Hainaut

Le président du PS Paul Magnette et la ministre de la Défense Ludivine Dedonder seront têtes de liste pour la Chambre dans le Hainaut. A Bruxelles, c’est le duo Désir-Chahid qui tirera la liste fédérale, alors que le duo formé par Ahmed Laaouej et Karine Lalieux mènera la liste en Région bruxelloise.

Le président du PS et bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette, emmènera la liste PS dans le Hainaut pour la Chambre. Il sera suivi par la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder. Les socialistes hennuyers ont validé ce ticket à 98,5% des voix, a indiqué un porte-parole. En 2019, M. Magnette avait occupé la première place du PS à l’Europe. C’est Elio Di Rupo, alors président du parti, qui avait été désigné tête de liste pour la Chambre. Mme Dedonder occupait, quant à elle, déjà la 2e place de la liste pour la Chambre. La Tournaisienne y avait été élue pour la première fois. En octobre 2020, elle est devenue la première femme à exercer la fonction de ministre de la Défense.

A Bruxelles, le PS est en baisse

Dans le dernier sondage Le Soir/RTL Info/Ipsos, le PS a un coup de moins bien à Bruxelles: les socialistes recueillent 15,7% d’intentions de vote, loin des 20% atteints en 2019 lors des élections. De deuxième parti dans la capitale, le PS est passé quatrième. A quelques mois du méga-scrutin, il est temps de redresser la barre.

Conscient de leurs difficultés en Région bruxelloise, les socialistes ont opté pour le duo Laaouej-Lalieux comme tête de liste. Le premier, chef du groupe PS à la Chambre, se porte donc candidat à la ministre-présidence, poste occupé sous cette législature par Rudi Vervoort, et que le PS souhaite conserver. La seconde, ministre fédérale des Pensions, tentera de capitaliser sur sa réforme des pensions pour attirer des voix. La Fédération socialiste bruxelloise considère qu' »avec le duo très complémentaire » formé par Ahmed Laaouej et Karine Lalieux, « c’est un signal très fort qui est adressé par le PS bruxellois qui vise clairement la première place à Bruxelles en 2024 et brigue ainsi la ministre-présidence ».

Une guerre interne à Bruxelles entre les clans Laaouej et Madrane?

Sur la liste régionale du PS, l’actuel président du Parlement bruxellois Rachid Madrane était initalement cinquième. Une place secondaire que le socialiste n’accepte pas: en apprenant la nouvelle, il a quitté le congrès du parti, et annoncé qu’il ne se présenterait pas au prochain scrutin. « Je ne peux pas cautionner la procédure et la stratégie qui ont conduit à cette liste. Cela me fait mal, mais je ne peux pas. Je ne crois pas en la façon dont cette liste a été établie, et donc je ne crois pas en cette liste ».

Déçu, Rachid Madrane ne quitte pas pour autant le PS, mais lance « un cri d’alerte ». « Lors de sa campagne, le président de la Fédération, Ahmed Laaouej, nous avait promis qu’il se ferait le champion de la démocratie interne, qu’il serait à l’écoute des militants et des sections, notamment sur les grands positionnements de la Fédé. La répartition des places sur les listes s’est faite dans l’entre soi« .

« Ridouane Chahid apportera son efficacité et sa pugnacité sur le terrain en soutien au leadership de Caroline Désir »

En coulisses, Rachid Madrane espérait faire partie du duo tête de liste pour le fédéral avec Caroline Désir. Sauf que cette place est revenue à Ridouane Chahid, le chef du groupe socialiste au parlement bruxellois et bourgmestre faisant fonction d’Evere. Rachid Madrane, pour rappel, était troisième à la Région en 2019 et a réalisé le deuxième score de la liste avec 10.833 voix. Ridouane Chahid a réalisé deux fois moins de voix que le président du Parlement bruxellois aux dernières élections, écrit la RTBF. Mais c’est un proche d’Ahmed Laaouej.

Têtes de liste: le PS opte pour le duo Désir-Chahid à la Chambre

La popularité de Caroline Désir s’est accrue depuis qu’elle est ministre de l’Enseignement © Belga

Pour les élections fédérales, les socialistes bruxellois ont désigné un tandem féminin-masculin en haut de liste. Caroline Désir, élue députée fédérale en 2019 et actuelle ministre francophone de l’Enseignement, occupera la première place. Elle formera un duo avec Ridouane Chahid. Pour la Chambre, « c’est aussi la carte de la complémentarité que joue le PS Bruxellois au fédéral. L’actuel chef de groupe au Parlement bruxellois et bourgmestre d’Evere apportera son efficacité et sa pugnacité sur le terrain en soutien au leadership de Caroline Désir, dont la notoriété s’est largement amplifiée grâce à son poste ministériel », a déclaré la Fédération socialiste bruxelloise.

Selon certaines sources internes au PS bruxellois, les actuels ministre-président Rudi Vervoort et secrétaire d’Etat régionale au Logement Nawal Ben Hamou sont annoncés pour occuper les troisième et quatrième places à la Région. Le nom du bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, est, lui, cité pour occuper la quatrième place sur la liste pour la Chambre et tenter d’y décrocher un quatrième siège pour les socialistes dans la capitale. Le reste de la liste devrait être connu en février 2024, selon les mêmes sources.

Dimanche, les socialistes francophones seront réunis en congrès à Seraing, premier événement de campagne du parti en vue du scrutin du 9 juin. Les binômes de chaque liste y seront présentés, que ce soit pour les Régions, le Fédéral ou l’Europe.