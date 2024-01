MR: Ce n’est pas Mathieu Michel, mais Florence Reuter qui sera tête de liste fédérale en Brabant wallon

Surprise au MR. C’est la députée fédérale et bourgmestre de Waterloo Florence Reuter qui sera tête de liste MR pour les élections fédérales du 9 juin prochain. Mathieu Michel occupera lui la 2e place.

Le secrétaire d’État à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments Mathieu Michel occupera la 2e place a annoncé le président des libéraux francophones Georges-Louis Bouchez dimanche à Louvain-la-Neuve, à l’occasion du congrès de lancement des voeux 2024 du MR. Le président du MR Georges-Louis Bouchez a mis en avant un « tandem » pour conduire cette liste. Le MR occupe actuellement trois des cinq sièges à pourvoir à la Chambre en Brabant wallon. En 2019, Florence Reuter figurait à la 2e place, derrière Charles Michel. Elle avait alors récolté 20.859 voix de préférence.

« La politique, ce sont des mathématiques »

« La politique, ce sont des mathématiques », a déclaré la président du MR Georges-Louis Bouchez dans son discours. « Et avec 14 députés à la Chambre, les libéraux ont obtenu tout ce qu’ils pouvaient obtenir dans cette configuration (une majorité Vivaldi, NDLR). Mais, « nous ne devons pas nous contenter d’une minorité de blocage, mais bien appliquer notre programme. Et pour voir cette réalité, nous devons augmenter le nombre de parlementaires et le nombre de voix », a-t-il déclaré, appelant les militants et mandataires à ne pas se fixer de « limites mentales ». Georges-Louis Bouchez a par ailleurs appelé à une réforme des services publics: « Il faudra dépenser moins et surtout dépenser mieux. Le MR tient au service public, tient aux fonctionnaires. Revaloriser la fonction publique, c’est la remettre au service des citoyens. »