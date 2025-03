Migration: une campagne de dissuasion à destination des candidats à l’asile lancée sur YouTube et WhatsApp

Anneleen Van Bossuyt a annoncé avoir lancé une campagne de dissuasion à destination des candidats à l’asile en Belgique sur YouTube et WhatsApp. Le but, selon elle, est de corriger les fausses attentes concernant les demandes d’asile.

La ministre de l’Asile et de la Migration, Anneleen Van Bossuyt (N-VA), a lancé des campagnes visant à dissuader les candidats à l’immigration en Belgique d’entreprendre le voyage afin de réduire l’afflux de demandeurs d’asile, a-t-elle annoncé, mercredi, sur le plateau de « Play4 ».

L’accord de majorité prévoit que de telles campagnes seront menées. Celles-ci ont commencé, a indiqué Mme Van Bossuyt. Via YouTube et WhatsApp, des informations sur l’immigration et des messages de dissuasion sont diffusés directement aux demandeurs d’asile potentiels. Les canaux servent principalement à corriger les malentendus et les fausses attentes concernant la demande d’asile en Belgique.

Les communications passent par un canal WhatsApp de l’Office des étrangers présenté comme « Belgian Migration Office« .

Des campagnes sont actuellement menées en Grèce et en Bulgarie, ciblant les demandeurs d’asile camerounais et guinéens, et diffusent le message que les centres d’accueil en Belgique sont pleins, a expliqué la ministre. Selon elle, les vidéos ont été visionnées près de 17.000 fois en quelques jours.