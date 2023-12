Melissa Depraetere (Vooruit) tacle Alexia Bertrand (Open-Vld): « Elle menace le pouvoir d’achat au lieu de le protéger »

Vooruit veut casser la position dominante de grands acteurs économiques du marché afin de rendre du pouvoir d’achat aux ménages, de l’ordre de 3,4 milliards d’euros, selon ses calculs. Il a présenté une série de mesures qu’il intégrera dans son programme en vue des élections et s’en est pris à la politique menée par la secrétaire d’Etat au Budget et à la Protection des consommateurs, Alexia Bertrand (Open Vld).

Le parti socialiste flamand vise les grandes entreprises du secteur bancaire, de l’assurance, de l’énergie, des télécoms ou des professions libérales.

A ses yeux, cette position dominante leur permet tout à la fois de continuer à augmenter leurs prix tout en réduisant leurs services.

« Ce n’est pas quelque chose que l’on combat avec les protocoles mous d’Alexia Bertrand qui sont des demandes amicales aux grands acteurs. On combat cela avec des mesures fortes qui défendent les consommateurs et brisent le pouvoir des grands acteurs », a souligné la présidente, Melissa Depraetere.

Le plan de Vooruit prévoit notamment de garantir un taux minimum aux épargnants, contraindre les banques, assurances, entreprises de l’énergie et des télécoms à offrir à leur client le contrat le plus avantageux, interdire ou du moins plafonner les frais de dossier excessifs, favoriser la concurrence en autorisant plus de joueurs, et simplifier et rendre gratuit le changement d’opérateur.

« En organisant plus de concurrence et en rendant le droit des consommateurs réellement contraignant, nous pouvons renforcer le pouvoir d’achat des ménages de 1.200 euros par an, sans que cela coûte un centime au budget de l’Etat. C’est une série de mesures logiques pour quelqu’un qui est en charge du Budget et des consommateurs. Mais Bertrand se place toujours du côté des lobbys et des grandes entreprises, et laisse le consommateur se débrouiller avec des factures démesurées. Elle menace le pouvoir d’achat des consommateurs au lieu de le protéger. Ca fait mal et ne doit pas se reproduire », a ajouté la présidente.

La secrétaire d’Etat dit avoir « avalé son café de travers » en lisant les propos de Mme Depraetere qui, la semaine passée, a approuvé sa note de politique générale à la Chambre. Les protocoles conclus avec certains secteurs visent à trouver des solutions à court terme, alors qu’une action législative est une opération longue et complexe, et ils ont fait leurs preuves, par exemple durant la crise énergétique, a-t-elle fait remarquer.

La libérale insiste sur l’importance de bien informer les consommateurs de manière à ce qu’ils puissent faire les bons choix. « Cela ne paie pas seulement à court terme, grâce à de meilleurs achats, mais aussi à long terme car cela permet à la concurrence de jouer », a-t-elle ajouté. A ses yeux, il est inutile de ‘traiter les consommateurs avec paternalisme en adoptant « toutes sortes de législations qui vont parfois jusqu’à augmenter les prix: les consommateurs n’en seront que plus mal lotis et je ne le tolérerai pas ».