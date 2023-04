Marie-Colline Leroy est la nouvelle secrétaire d’État à l’Égalité des genres et des chances

Marie-Colline Leroy a été nommée dimanche secrétaire d’État à l’Égalité des genres, à l’Égalité des chances et à la Diversité, annonce le Palais dans un communiqué.

Les co-présidents d’Ecolo Jean-Marc Nollet et Rajae Maouane ont proposé au Conseil fédéral du parti le nom de la présidente de la commission des Affaires sociales de la Chambre. Celui-ci a accepté la proposition.

Marie-Colline Leroy était l’unique nom proposé au parlement interne des verts francophones. Sur 60 votants, la députée fédérale a reçu 53 voix pour, 4 abstentions et 3 contre.

Le Conseil fédéral d’Ecolo est compétent pour la désignation d’un membre de gouvernement en cas de changement en cours de législature. « Que ce soit dans le milieu scolaire ou au parlement, j’ai bâti mon expérience sur la culture du dialogue. Je suis déterminée à poursuivre la lutte pour une société plus inclusive et à porter les causes de l’égalité des genres, de l’antiracisme et de la lutte contre les discriminations », a déclaré la Hennuyère.

Marie-Colline Leroy remplace Sarah Schlitz, qui avait présenté sa démission mercredi. Sa prestation de serment aura lieu mardi, en présence du Premier ministre Alexander De Croo.

Mme Schlitz avait décidé mercredi de quitter le gouvernement fédéral à la suite d’une polémique sur ses communications publiques et l’utilisation d’un logo personnel, au cours de laquelle la N-VA (opposition) l’a accusée d’avoir menti à la Chambre, ce que l’intéressée réfutait. Elle a également été fragilisée par des propos polémiques d’une collaboratrice sur les réseaux sociaux.

Pour la coprésidence d’Ecolo, Marie-Colline Leroy a « toutes les qualités pour relever avec talent les nombreux défis qui s’annoncent en matière d’égalité ». « De nombreuses réalisations ont pu être concrétisées sous l’égide de Sarah Schlitz. Cependant, il reste encore beaucoup de combats à mener et de victoires à engranger d’ici la fin de la législature. On y mettra toute notre énergie », a souligné Rajae Maouane.

Pour Jean-Marc Nollet, « Marie-Colline Leroy allie une expérience parlementaire et une approche sociale qui lui donneront des armes solides pour poursuivre le travail de Sarah Schlitz, salué par la société civile. »

De la présidence de la commission Affaires sociales au gouvernement

Née le 1er juillet 1984 à Baudour (Hainaut), cette mère de famille trentenaire, originaire de Frasnes-lez-Anvaing, en Wallonie Picarde, a fait son entrée à la Chambre en 2019. D’emblée, elle se voit confier la présidence de la commission des Affaires sociales. En période de pandémie du Covid-19, elle mène les débats portant notamment sur les mesures de soutien comme le droit passerelle ou encore le chômage temporaire de crise.

Au-delà de cette présidence de commission, son travail parlementaire portait déjà sur l’égalité des chances et des genres. « Lutter pour la justice sociale passe par une égalité des genres, une égalité des chances et une meilleure lutte contre les discriminations. J’ai travaillé sur les questions d’emploi, de pensions, sur le statut des artistes ou des indépendants. Être féministe, c’est lutter pour une égalité des droits dans ces domaines« , a-t-elle commenté dimanche, à l’occasion de sa nomination au sein du gouvernement fédéral.

Militante Ecolo depuis 2009, Marie-Colline Leroy travaillait avant son entrée à la Chambre comme formatrice pour les institutrices et instituteurs. Elle a milité d’abord à Bruxelles d’abord (où elle a fait ses études), puis au sein de la locale de Frasnes-lez-Anvaing à partir de 2012, puis plus largement en tant que coprésidente d’Ecolo Picardie de 2015 à 2017.

Pour la dernière année de la législature, Marie-Colline Leroy s’inscrira dans la continuité du travail mené par sa précédesseure Sarah Schlitz : loi stop féminicide, loi anti-discrimination, ouverture de nouveaux Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles.