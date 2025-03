Marc-Antoine Mathijsen se lance à son tour dans la course à la présidence des Engagés

Marc-Antoine Mathijsen, qui s’était déjà présenté à la présidence des Engagés, se lance à nouveau dans la course pour la tête du parti. Il rejoint ainsi Yvan Verougstraete.

Maxime Prévot est devenu ministre des Affaires étrangères lors de la constitution du gouvernement De Wever et a renoncé à la présidence des Engagés. Qui pour le remplacer? Le député européen Yvan Verougstraete, ancien patron de la chaîne de pharmacies et de parapharmacies Medi-Market, est candidat. Il ne sera pas seul. Marc-Antoine Mathijsen l’a annoncé à La Libre dans son édition de jeudi: il se lance lui aussi dans la course.

« J’annonce ma précandidature, car je dois encore constituer mon équipe« , explique-t-il d’emblée. « La procédure interne veut, en effet, que l’on se présente en ticket, avec deux vice-présidents. Un homme et une femme, l’un de Wallonie, l’autre de Bruxelles. Cela prend donc du temps: il faut contacter les bonnes personnes. Par mon annonce, je lance aussi la dynamique pour les contacts en interne en vue de constituer mon équipe. »

Marc-Antoine Mathijsen avait déjà présenté sa candidature lors de la campagne interne de 2022 face à Maxime Prévot. Le challenger avait perdu, mais honorablement: il avait réussi à capter 18,3% des votes.