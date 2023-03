Malgré une nuit de négociation, le kern cherche toujours un accord sur le budget fédéral

Le conseil des ministres restreint (kern) chargé de travailler sur le contrôle budgétaire était toujours en cours jeudi à 05h00 du matin, a-t-on appris de sources concordantes.

Les principaux ministres du gouvernement fédéral sont réunis depuis mercredi à 20h30. L’intention des partenaires de la coalition Vivaldi est de travailler au finish.

Ceux-ci ne sont pas encore parvenus à un accord sur cet ajustement budgétaire. Les discussions butent depuis plusieurs jours sur l’éventualité de procéder à un nouvel effort de réduction du déficit. A bonne source, on indiquait jeudi matin que les enjeux n’avaient pas changé. Le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) voudrait profiter de prévisions de déficit moins conséquent que prévu pour faire des économies.

En effet, l’équipe fédérale a reçu il y a deux semaines des nouvelles positives du Comité de monitoring. Le déficit total de toutes les entités du pays serait inférieur de plus de 6 milliards d’euros aux 33 milliards d’euros initialement estimés. Pour le gouvernement fédéral, cela représente une amélioration de 3,2 milliards d’euros. En effet, l’inflation est plus faible que prévu. De plus, les prix de l’énergie ont baissé de telle sorte que le coût du tarif social est moins élevé qu’attendu.

Le chiffre d’économies équivalentes à 0,3% Produit Intérieur Brut (PIB) circule, soit celui avancé par la Banque nationale pour éviter une situation européenne à risque en 2024. Cela représenterait entre 1,7 et 1,8 milliard d’euros. Ce montant n’a pas été confirmé. Mais tant la demande d’économies que la façon d’y parvenir passent mal à gauche.

La date limite pour le contrôle budgétaire est le 31 mars, c’est-à-dire ce vendredi. Mais il n’est désormais pas exclu que les travaux se poursuivent la semaine prochaine.