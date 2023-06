Les femmes sont plus nombreuses dans les parlements

Au parlement fédéral, la représentation féminine est passée de 12% en 1995 à 43,3% en 2019.

Depuis 1995, le nombre de femmes n’a cessé d’augmenter au sein des parlements, grâce notamment aux lois qui ont favorisé la parité sur les listes électorales. Par contre, elles sont toujours sous-représentées dans les exécutifs, rapporte lundi le journal Le Soir, sur la base d’une étude du Centre de recherche et d’information socio-politiques (Crisp).

Même s’il est « impossible de distinguer les évolutions qui résultent strictement de la législation et celles qui sont imputables plus largement à un changement des mentalités au sein de la société belge, il n’empêche que, incontestablement, chaque avancée législative s’est globalement traduite par une augmentation de la proportion de femmes parmi les élus et dans les cénacles politiques« , souligne le document.

Ainsi, au parlement fédéral, la représentation féminine à la Chambre est passée de 12% en 1995 à 43,3% en 2019. Même tendance au Parlement wallon, où la présence féminine est passée de 8% en 1995 à 41,3% en 2019, ainsi qu’au Parlement flamand : de 17,8% à 46,8%. Par contre, si le nombre de femmes au Parlement bruxellois n’a cessé d’augmenter (passant de 26,7% à 43,8%), il a stagné les dernières années puisque le pic a été atteint en 2004 avec 46,1%.

En revanche, « la proportion de femmes n’en reste pas moins toujours inférieure dans les organes exécutifs à ce qu’elle est dans les organes législatifs correspondants », analyse l’étude du Crisp, pointant l’exception du gouvernement De Croo.