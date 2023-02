Le PTB et le Vlaams Belang triomphent : “On pourrait presque s’étonner qu’ils ne progressent pas plus que ça”

Selon un sondage réalisé par l’institut Kantar pour la RTBF et La Libre, le PTB et le Vlaams Belang sont en nette progression par rapport aux dernières élections. À un peu plus d’un an de la prochaine échéance électorale, la Belgique semble ingouvernable.

Si on devait voter aujourd’hui, la Belgique ferait face à un casse-tête politique : celui d’une progression du Vlaams Belang en Flandre et du PTB en Wallonie et à Bruxelles.

Pour Jean Faniel, directeur général du CRISP, le résultat de ce sondage pourrait rendre la Belgique ingouvernable en 2024. “Le paysage politique est éclaté. Si les résultats sont semblables à la sortie des urnes dans un an, le processus de formation des gouvernements sera compliqué”.

Le PTB monte en Wallonie

En Wallonie, le PTB continue sa croissance pour se retrouver à 20.1% (+6.3%). Le PS perd un peu mais se maintient à 25.8% (-0.3%). Même constat pour le MR, qui recule à 19.7% (-0.8%). Les écologistes reculent (-3.6%), tout comme les Engagés (-1.4%).

A Bruxelles, le PTB troisième

À Bruxelles, on assiste à une bataille extrêmement serrée, puisque les quatre premiers partis sont au coude à coude. Le PS reste premier (18%), suivi par le MR (16.8%), le PTB (16.7%) et Ecolo qui quitte le podium (16%).

Le Vlaams Belang devient le 1er parti flamand

En Flandre, le Vlaams Belang devient le premier parti avec 24.8% des intentions de vote (+6.1% par rapport à 2019), au nez et à la barbe de la NV-A qui retombe à 21.5% (-4%). Vooruit réalise une belle percée (+4.4%), alors que le CD&V continue à chuter et se retrouve sous la barre des 10% d’intention de vote.

La montée des extrêmes : vers une Belgique ingouvernable ?

L’extrême droite progresse en Flandre tandis que l’extrême gauche gagne du terrain en Wallonie et à Bruxelles. “On pourrait presque s’étonner que le Vlaams Belang et le PTB ne progressent pas plus que ça”, analyse Jean Faniel.

Comment expliquer cette montée des extrêmes en Belgique ? Pour le directeur général du CRISP, il y a deux explications. “La première, c’est qu’ils sont tous deux dans une dynamique ascendante depuis plusieurs années, grâce à leur travail de terrain et leurs investissements sur les réseaux sociaux”.

La deuxième raison, c’est une combinaison de plusieurs éléments. “La crise sanitaire et l’envolée des prix de l’énergie, d’abord. Et la composition de la Vivaldi, ensuite. Il y a sept partis, qui forment ensemble une majorité au centre de l’échiquier politique. Plus difficile dès lors de se mettre d’accord, ce qui favorise le mécontentement de la population et peut expliquer le choix des extrêmes”.

2024, c’est demain

Il reste un peu plus d’un an aux partis politiques pour ajuster leur stratégie électorale. Pour Jean Faniel, les partis pourraient bien concentrer leurs efforts sur Bruxelles.

“Un sondage comporte toujours une marge d’erreur (dans ce cas-ci 4.4%, NDLR). À Bruxelles, les quatre premiers se suivent de très près et se situent dans la marge d’erreur. Cela signifie que si on refait le sondage dans une semaine, l’ordre sera peut-être différent !”

À noter que le sondage « Le choix des Belges » a été réalisé en interrogeant 502 habitants de Wallonie, 493 de Bruxelles et 514 de Flandre entre le 16 et le 29 janvier.