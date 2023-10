Le MR veut une « vraie politique du retour » pour les personnes en situation illégale

Une vraie politique du retour pour les personnes en situation illégale, une aide aux pays tiers conditionnée à la réadmission de leurs ressortissants et un renforcement des règles de regroupement familial: les militants du MR, réunis nombreux dimanche en congrès programmatique à Wavre, ont adopté ces propositions parmi trente autres.

Celles-ci ont été adoptées dans les domaines de l’immigration, la sécurité et la justice, où on les entend souvent, mais aussi pour l’enseignement, le climat, la santé, et l’institutionnel.

« Pour conserver la confiance de la population, la politique d’asile et de migration peut avoir un impact positif sur la société si elle est strictement contrôlée et correctement gérée » a soutenu le Mouvement, dès l’entame du congrès.

Le MR prône un renforcement du parcours d’intégration obligatoire assorti d’un test d’intégration et de connaissance de langue à son issue, et de conditionner à sa réussite l’accès au revenu d’intégration sociale (RIS).

Il plaide pour « une vraie politique du retour pour les personnes en situation illégale, une aide aux pays tiers conditionnée à la réadmission de leurs ressortissants, et un renforcement des règles de regroupement familial à n’autoriser qu’aux personnes demandeuses qui disposent d’un revenu à au moins 150% du revenu d’intégration sociale (actuellement 120%).

Pour lutter contre le trafic d’êtres humains, le soutien avec le pays de départ doit être renforcé afin de garantir la protection des personnes déplacées près de chez elles et leur offrir de l’aide et des perspectives économiques. Autre demande: une meilleure prise en charge des mineurs étrangers non accompagnés.

Dans le domaine de la sécurité, les libéraux proposent de ne plus permettre la libération des récidivistes avant deux tiers de la peine. Ils plaident pour une procédure de comparution immédiate pour les faits simples, et l’exécution des courtes peines de huit jours à deux ans.