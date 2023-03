Le gouvernement wallon va interdire TikTok sur les appareils professionnels de son personnel

Lors de la prochaine réunion du gouvernement wallon prévue jeudi, le ministre-président régional Elio Di Rupo proposera d’interdire, au personnel des services du gouvernement et aux ministres, d’installer l’application TikTok sur les appareils contenant également des applications professionnelles, a-t-il annoncé ce lundi en commission du parlement régional.

Le personnel aura jusqu’au 22 mars pour se conformer à cette décision », a-t-il ajouté, interrogé sur le sujet par Jean-Luc Crucke, désormais sur les bancs des Engagés.

« Je suis extrêmement attentif à la question de la cyber-sécurité. Par cette mesure, je souhaite garantir la sécurité des données sensibles de la Région et nous inscrire dans la lignée des décisions de la Commission européenne et du parlement », a poursuivi Elio Di Rupo. Par contre, « s’il ne faut pas télécharger cette application sur des ordinateurs qui contiennent des informations internes wallonnes, il faut rester sur TikTok. Il y a plus de 4 millions de Belges qui s’informent via les réseaux sociaux où les complotistes et l’extrême droite sont extrêmement présents. Si nous ne contrecarrons pas leurs fake news, qui va le faire?« , s’est-il notamment interrogé.

Un argument qui n’a pas convaincu Jean-Luc Crucke. « Combattre les fake news, aujourd’hui, c’est combattre TikTok et ne pas rester sur ce réseau », a estimé ce dernier.