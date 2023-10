Laurent Hublet (BeCentral) va-t-il fonder son propre parti ?

Après avoir quitté BeCentral, Laurent Hublet va-t-il se lancer en politique ? A Bruxelles, beaucoup le craignent.

Il a surpris en annonçant, à la rentrée, quitter la direction du campus numérique BeCentral. Depuis, l’entrepreneur Laurent Hublet anime « #IamBrussels », une boîte à idées consacrée aux problématiques bruxelloises.

IamBrussels a déjà lancé deux pétitions, sur la propreté et sur la sécurité.

#IamBrussels organise chaque semaine, dans une des 19 communes de la capitale, des rencontres-débats où chacun « vient comme il est », échanger avec des invités bien établis. La plus récente, à Molenbeek, avec Fatima Zibouh, codirectrice de Bruxelles2030, et le philosophe Philippe Van Parijs, a accueilli une centaine de personnes.

Et #IamBrussels dépense pas mal d’argent (quelque 1 500 euros la semaine écoulée) sur les réseaux sociaux pour faire sa promotion, et donc celle de son fondateur. Si bien qu’à Bruxelles, chacun pense (et beaucoup craignent) que l’initiative se prolongera, le 9 juin 2024, sur le terrain électoral. Dans une interview au Soir, Laurent Hublet a seulement confessé avoir rencontré Georges-Louis Bouchez, et en être sorti déçu.

Il ne ferme aucune autre porte, mais n’en ouvre encore aucune, si bien que les paris s’ouvrent en tous sens. Ils vont d’une liste propre IamBrussels à l’association avec un parti existant (les Engagés ? DéFI ? le VLD d’Alexia Bertrand si elle n’est pas invitée sur la liste bruxelloise du MR ?), en passant par rien du tout. L’intéressé, lui, ne mettra un terme aux spéculations qu’au terme de sa tournée des dix-neuf communes. Voire un peu plus tard…