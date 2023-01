La Wallonie adopte un plan de réforme de ses pouvoirs locaux

Le gouvernement wallon a adopté, en fin de semaine dernière, un plan d’action pour réformer la fonction publique locale, a annoncé lundi le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon.

Ce dernier va désormais poursuivre les négociations avec le secteur et les organisations syndicales en vue d’aboutir à l’adoption définitive de cette réforme qui concerne plus de 137.000 agents au sud du pays. « Si nous voulons avoir un service public qualitatif, nous devons avoir une vision claire sur l’avenir et réaffirmer l’intérêt d’une fonction publique locale forte » alors que l’on constate « une baisse, à peu près partout, de l’envie de la chose publique », a souligné le ministre Collignon dans un communiqué.

Concrètement, le plan prévoit la mise en place de procédures de recrutement et d’engagement adaptées et souples, dans le respect, notamment, des principes de publicité, d’égal accès à l’emploi public et de comparaison de titres et compétences. Il convient également de mettre en place des échelles plus attractives pour recruter certains profils (informaticiens,…) et de créer de nouveaux titres de compétence qui permettent l’accès à certaines fonctions au sein de la fonction publique locale.

Parallèlement, des perspectives de carrière seront proposées à l’ensemble des travailleurs, avec notamment l’ouverture de la promotion aux agents contractuels à défaut de candidats ou de lauréats statutaires. Il sera également mis fin à l’étanchéité des carrières administrative, technique et ouvrière pour permettre plus de possibilités de promotion ou de mobilité interne. Les ressources seront en outre mutualisées via, entre autres, la mise à disposition du personnel d’un pouvoir local vers un autre et la mobilité du personnel entre pouvoirs locaux sera facilitée.

Dans le cadre de la réforme, le Conseil régional de la formation sera pour sa part chargé de proposer des pistes d’évolution des dispositifs de formation et de développement des compétences afin d’armer les pouvoirs locaux face aux défis de la numérisation et des évolutions générationnelles.

Lire aussi | Pourquoi de plus en plus de communes sont au bord de la faillite (analyse)

Enfin, la gestion des ressources humaines sera professionnalisée, de nombreux pouvoirs locaux ne travaillant pas encore assez avec les outils nécessaires à une gestion des ressources humaines optimale. « Le changement de pratiques ne pourra se faire que par un accompagnement rapproché de la Région, notamment pour les petites structures qui n’ont pas toujours les moyens humains pour mettre en place ce type d’outils », a admis le ministre.