La prolongation de plusieurs mesures Covid adoptée en commission

La commission Santé de la Chambre a adopté jeudi un projet de loi portant diverses mesures sociales à la suite de la pandémie de Covid-19.

Le texte a été adopté en commission Santé par la majorité, rejointe par la N-VA. Le Vlaams Belang et le PTB se sont abstenus. Il sera inscrit à l’ordre du jour de la séance plénière de ce jeudi. Porté par le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke, ce projet de loi vise à prolonger les mesures concernant la gestion de la prise en charge des patients, la réalisation de prélèvements sanguins ou encore l’administration de vaccins. Elles pourront être prolongées de six mois en six mois, jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard.

Dans la majorité, le MR a voté pour « sans accorder son blanc-seing à la notion même de la délégation des actes, qui ne peuvent, dans le domaine médical, devenir une norme », ont indiqué les députés Daniel Bacquelaine et Caroline Taquin dans un communiqué diffusé dans la soirée. « Nous devons bien insister sur le caractère exceptionnel de la démarche et surtout pas tomber dans une espèce de banalisation de la délégation, de banalisation de mesures d’exception », a souligné M. Bacquelaine.

« Si les lignes bougent un peu (dans la majorité), on n’aura pas perdu notre temps », a commenté Catherine Fonck (Les Engagés, opposition). « J’espère que les lignes vont réellement bouger ». Dans l’opposition, Sofie Merckx (PTB) s’est par contre exprimée en faveur de la délégation de tâches, pointant toutefois « un manque de vision ». « Près de trois ans après le début de la pandémie, on en est toujours à prolonger des mesures d’urgences », a-t-elle souligné.