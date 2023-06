La nouvelle secrétaire d’Etat bruxelloise Ans Persoons a prêté serment

Ans Persoons, désignée il y a quelques jours pour succéder à Pascal Smet, démissionnaire, au poste de secrétaire d’Etat bruxelloise à l’Urbanisme, au Commerce extérieur et aux Relations internationales, a prêté serment vendredi devant le parlement bruxellois.

Sa candidature a été soutenue par une double majorité absolue de 49 membres (10 néerlandophones et 39 francophones). Outre des compétences précitées, l’ex-échevine de la Ville de Bruxelles est également en charge, comme son prédécesseur, du Patrimoine, des Relations européennes, et de la Lutte contre l’Incendie et l’Aide médicale urgente.

Ans Persoons devient également membre du collège de la Commission communautaire flamande (VGC), chargé de la Culture, la Jeunesse, le Sport et les Centres communautaires. La démission de Pascal Smet du gouvernement bruxellois engendre le retour de celui-ci au parlement bruxellois. Par conséquent, sa collègue de parti Hilde Sabbe (one.brussels- Vooruit) ne siège plus et redevient première suppléante.