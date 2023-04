La N-VA plutôt qu’une Vivaldi bis: les préférences de Bouchez pour 2024

Le président du MR Georges-Louis Bouchez se verrait mieux dans une coalition suédoise que dans une nouvelle Vivaldi après le scrutin de 2024.

Le président du MR Georges-Louis Bouchez semble davantage attiré par une coalition suédoise avec la N-VA en 2024 que par une reconduction de l’actuelle Vivaldi, à moins que la formation nationaliste flamande souhaite travailler sur la question communautaire, ressort-il de propos qu’il a tenus sur BX1.

Selon lui, « la Suédoise (N-VA / MR / CD&V / Open VLD, ndlr) était beaucoup plus efficace » que l’actuelle coalition libérale-socialiste-écologiste-CD&V. « Il suffit de voir le nombre de réformes qui ont été réalisées sous la Suédoise et qui ne sont plus réalisées aujourd’hui », a commenté M. Bouchez, à ce propos.

À ses yeux, si la N-VA décide de travailler sur des questions socioéconomiques, le MR sera « son meilleur partenaire ». Par contre, si elle veut travailler sur la question communautaire, le MR ne souhaitera pas s’y associer pour former une coalition.